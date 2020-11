Cyril Lignac: M6 donne une très mauvaise nouvelle aux fans de Tous en Cuisine

Cyril Lignac: Le Mercredi 28 Octobre 2020, Emmanuel Macron a décrété le début du deuxième acte du confinement du pays. Certains internautes s’attendent donc à un retour prochain de “Tous en Cuisine”, l’émission de Cyril Lignac. Mais malheureusement, ça ne fait pas partie du plan de M6 pour le moment. Explications.

Cyril Lignac prêt à revenir à l’écran rapidement ?

En mars dernier, lorsque le premier confinement a été prononcé, M6 avait décidé d’innover et de mettre un concept intéressant pour les internautes qui étaient bloqués chez eux. Ainsi, la chaîne proposait “Tous en cuisine“, une émission dans laquelle Cyril Lignac réalisait des plats en direct avec les téléspectateurs. Avec une moyenne de 1,3 millions de téléspectateurs, la chaîne a fait un carton, du jamais vu même pour cette case horaire.

Une foule d’internautes sur le réseau social désespère de passer le confinement sans les conseils du chef et espère donc un rapide retour de “Tous en Cuisine”. D’ailleurs, Cyril Lignac a déclaré à une internaute lui demandant qi il serait de retour en Novembre, être prêt pour faire son retour rapidement. Oui, mais M6 ne veut pas changer ce qui était prévu au départ : A l’heure actuelle, aucun retour de Tous en cuisine n’est envisagé avant Noël” a déclaré quelqu’un proche de la chaîne.

Tous en cuisine de retour pour les fêtes de fin d’année

Si pour le moment, M6 n’a pas confirmer de date de retour de l’émission de Cyril Lignac, ce dernier avait déclaré il y a quelques semaines que l’avant Noël était un bon moment : “On fait un petit break, je travaille mes petites recettes et Jérôme répète ses textes, ses chansons et on revient pour Noël, pour se régaler et préparer les dîners de fêtes ensemble” avait-il notamment déclaré. Même son de cloche pour Jérôme Anthony, l’acolyte du chef : “Merci mon Cyril pour toutes ces recettes, merci à tous, on vous embrasse, on vous aime fort et on vous retrouve vite, pendant les vacances de Noël et plus encore”.

Pour le moment et pour patienter, vous pouvez retrouver Cyril Lignac tous les mercredis soirs sur M6 avec le concours du “Meilleur Pâtissier“. Vous pouvez également vous régaler en regardant Philippe Etchebest qui anime toujours l’émission “Objectif Top Chef” qui remplace pour le moment votre émission “Tous en Cuisine”. Une chose est certaine, la chaîne de la nourriture est prête à vous en mettre plein la vue dans les semaines à venir. Vous arriverez à attendre ?