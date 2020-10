Cyril Lignac nous donne son meilleur secret pour ne pas grossir! On adore!

Un nouvel épisode du “Meilleur Pâtissier” est à voir sur M6 ce mercredi 14 octobre 2020. Une occasion de comprendre comment notre chef pâtissier préféré fait pour rester mince même s’il goûte tous ces gâteaux ?

Moelleux, marbrés, glacés, fondants, tartes, des gâteaux sous toutes leurs formes sont proposés par les candidats du Meilleur Pâtissier afin d’impressionner le plus possible les juges.

Cyril Lignac, Mercotte et Julia Vignali ont souvent du mal à se contenter seulement d’une bouchée, ce qui est assez risqué pour leur silhouette.

Quelques kilos en plus peuvent arriver suite aux tournages. Mais le chef de 42 ans très apprécié des français, semble hermétique à la prise de poids.

“Au bout d’un moment, quand tu t’enfiles des gâteaux toute la journée, tu montes, tu descends, tu tournes en rond, tu grossis. » livrait-il dans On refait la télé sur RTL, en 2019, reconnaissant faire un peu le yoyo avec les tournages.

Mais pour évite les kilos en trop, le juge a livré son astuce »Je fais toujours attention de manger avant de déguster les gâteaux parce que si tu les manges quand tu as faim, tu t’enfiles des tonnes de gâteaux, et tu manges plus sucré que salé. Donc j’équilibre en fonction du planning. Des fois, je mange un peu de carottes avant. » confie-t-il.

L’ex-compagnon de Sophie Marceau fait donc preuve d’une bonne hygiène de vie.

Julia Vignali, compagne de Kad Merad, et animatrice du Meilleur Pâtissier, elle a vraiment du mal à se tenir loin des desserts en tous genre et alléchants. Elle a même avoué avoir pris pas moins de 5 kg, depuis son arrivée dans le programme en 2017.

“Je vous dis la vérité, ça a été un carnage. Je ne me suis pas respectée. J’avais énormément de gâteaux, je les ai tous mangés, même parfois pendant l’épreuve technique de Mercotte. Il y a genre 12 gâteaux et je me suis mis un point d’honneur à tous les manger. Mais c’était horrible. Faustine n’est pas sympa, elle aurait pu me prévenir”, confiait-elle, il fut un temps, amusée à TVMag.

Avec cette nouvelle saison, la journaliste souhaite être un peu plus sur ses gardes quant à sa gourmandise : “Je repars avec un certain surpoids de ce tournage, gage d’un tournage de qualité et j’y ai pris beaucoup de plaisir”, a-t-elle raconté le 30 septembre dernier au micro de Culture Médias, émission d’Europe 1.

Pour se rassurer, elle a ajouté « L’avantage, c’est que d’habitude, on tourne juste avant l’été, donc là, il n’y aura pas de maillot de bain, j’ai tout l’hiver pour m’en remettre.”