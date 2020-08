Cyril Lignac se lance un incroyable nouveau défi, qui n'a rien à voir avec la cuisine et la télé !

À la tête de plusieurs établissements de renom, le chef Cyril Lignac est devenu une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Présent dans Top Chef depuis de nombreuses années, le compagnon de Mercotte est également à la tête d’autres émissions, comme Le meilleur pâtissier et Tous en cuisine. Un programme que les téléspectateurs avaient pu découvrir pendant la période du confinement, dans lequel le célèbre chef proposait aux téléspectateurs de cuisiner avec lui en réalisant de bons petits plats très simples dans leur exécution, mais au goût parfait. En compagnie de Jérôme Anthony, Cyril Lignac avait connu un véritable succès avec ce nouveau concept. Fort de cette réussite, Tous en cuisine reviendra sur les antennes, à partir du 24 août 2020, avec des numéros inédits.

En plus de ses activités à la télévision, le chef est aussi dans une tournée de promotion pour son livre, Fait maison, qui connaît un énorme succès en librairie. Mais comme si cela ne suffisait pas, l’ancien compagnon de Sophie Marceau a décidé d’ajouter une autre activité à son emploi du temps, pourtant déjà hyper chargé. Cela faisait très longtemps qu’on parlait de Cyril Lignac en radio et aujourd’hui, c’est enfin chose faite. RTL a annoncé avoir trouvé un accord avec le “roi du croquant”, qui sera présent à l’antenne, du lundi au vendredi à 8 h 55, dans la matinale d’Yves Calvi.

Une jolie recrue pour RTL qui devrait s’assurer la présence de nouveaux éditeurs quotidiennement lors de cette matinale. Il est vrai que Cyril Lignac, c’est l’assurance d’une forte audience tant chacun de ses projets remportait systématiquement un réel succès. Son dernier programme, Tous en cuisine, s’était fait au pied levé durant la pandémie de covid-19 et avait immédiatement acquis l’adhésion du public avec des audiences de plus de 2 millions de téléspectateurs en moyenne quotidiennement. M6 s’était montré très satisfait du démarrage du programme culinaire, et le directeur de la chaîne Nicolas de Tavernost a donc décidé de prolonger l’expérience pour une deuxième saison.

Avec son arrivée en radio dans quelques jours, Cyril Lignac ne devrait pas avoir le temps de s’ennuyer entre ses nombreuses activités qui ne lui laisseront que peu de temps libre. Un homme véritablement hyperactif qui ne peut s’empêcher de multiplier les projets et est incapable de rester en place très longtemps.

Mais le célèbre chef de cuisine, n’en oublie pas pour autant ses restaurants et ses boutiques qui restent le cœur de son activité et également sa passion. Un monde de la restauration qui a connu des grosses difficultés ces derniers mois, et qui est aujourd’hui très fragilisé par une situation économique qui met réellement la vie de certains restaurateurs en péril. De grandes figures du monde culinaire, comme Philippe Etchebest ou encore Alain Ducasse avaient décidé de s’investir au plus fort de la crise du covid-19, pour tirer la sonnette d’alarme auprès des ministres compétents et auprès du chef de l’État, pour leur faire comprendre l’urgence de la situation. Une crise sanitaire qui a donc touché aussi les établissements de Cyril Lignac, mais également ses activités à la télévision. En plein cœur de l’été, le 6 août dernier, M6 annonçait la fin des enregistrements de la nouvelle saison du Meilleur pâtissier à cause de cas avérés de covid-19, parmi les membres de l’équipe de tournage. Un coup dur qui a mis un terme à l’enregistrement des programmes, dont on ne connaît pas encore à ce jour, la date de reprise.

Une très mauvaise nouvelle pour Mercotte, Julia Vignali et Cyril Lignac, mais aussi pour les équipes techniques et les candidats de cette saison du Meilleur pâtissier. BBC Studio France, qui est en charge de la production du programme, avait officialisé cette suspension temporaire le jeudi 6 août en fin de journée. ” Le protocole sanitaire a été mis en place en suivant les recommandations du CHSCT (comité central d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail) d’experts en prévention et d’un médecin-conseil, mais ce cas avéré rend préférable une suspension du tournage. Il apparaît nécessaire de procéder à un nouveau dépistage des équipes. La santé de notre personnel et de nos pâtissiers amateurs est notre priorité “ annonçait un représentant de la production afin d’expliquer exactement la situation aux téléspectateurs.

Si habituellement la saison du Meilleur pâtissier débute à partir de la rentrée jusqu’à la fin de l’automne, il est impossible de dire comment se déroulera cette nouvelle année, et même si le programme sera à l’antenne. Même si de nombreux épisodes avaient déjà pu être réalisés depuis juin, il est quelque peu difficile d’imaginer mettre à l’antenne, une émission sans avoir tourné les derniers épisodes et sans être sûr de pouvoir un jour diffuser les finales. Mais pour Cyril Lignac, si cet arrêt a été évidemment une déception, il lui reste néanmoins encore un grand nombre d’activités qui lui permettent d’exercer ses talents, et d’être en interaction avec les téléspectateurs qui le suivent avec une grande assiduité.

Ses fans seront donc très heureux de pouvoir le retrouver dans Tous en cuisine dans quelques jours pour découvrir ses nouvelles recettes qu’ils pourront réaliser en même temps que lui, depuis chez eux. Et donc également à la radio dès la rentrée prochaine pour prodiguer également ses conseils culinaires, aux côtés d’Yves Calvi dans l’émission matinale quotidienne diffusée sur RTL.

Une vie à 100 à l’heure pour le chef de cuisine de 43 ans depuis qu’il a obtenu son CAP de cuisinier pâtissier et chocolatier Glacier, il n’a cessé de gravir les échelons de la profession pour devenir l’un des chefs de cuisine les plus connus de France. Propriétaire du restaurant Le Chardenoux, dans le 11e arrondissement de Paris, des restaurants Aux prés et le Bar des Prés dans le 6e, du bar à cocktails Dragon dans le 6e arrondissement, plusieurs boutiques de pâtisserie Cyril Lignac dans différents endroits, il est également devenu un animateur incontournable de la chaîne M6, qui lui fait maintenant confiance depuis de nombreuses années. Cyril Lignac est également très présent sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram où il compte plus de 2 millions d’abonnés.

Une jolie réussite pour le chef d’entreprise, originaire de l’Aveyron qui, en plus de sa passion pour la cuisine, a su surfer sur la vague de la médiatisation des chefs après une époque où ils étaient simplement confinés dans leur cuisine. Une exposition qui semble parfaitement réussir à celui qui avait fait ses armes chez Alain Ducasse alors qu’il était encore adolescent.