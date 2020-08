Cyril Lignac ‘Top chef » nous dévoile sa meilleure recette « des oeufs en neige au citron » facile et pas chère !

Alors qu’il y a quelques années, les chefs de cuisine ( Cyril lignac ) étaient confinés dans un espace clos et ne voyaient que très peu leurs clients, la tendance est aujourd’hui inversée, car les chefs sont de plus en temps présents dans les salles de leurs restaurants. Avec les émissions de télévision culinaires qui se sont multipliées ces dernières décennies, les cuisiniers sont devenus de véritables stars.

Si l’émission Top chef est un énorme succès depuis de nombreuses années maintenant, elle n’est pas la seule à occuper le paysage audiovisuel français. Et le concept de recettes culinaires sous forme de concours agrémentés par la présence de chefs étoilés, semble toujours fonctionner ; une mayonnaise qui a vite pris avec les téléspectateurs. S’il y a bien une figure emblématique qui aujourd’hui est devenue une véritable vedette, il s’agit bien de Cyril Lignac, l’ancien juré du Meilleur pâtissier.

Aujourd’hui, le chef, Cyril Lignac nous présente une recette très facile qui pourtant ne manque pas d’élégance et qui devrait ravir votre famille ou vos convives. Une douceur sucrée qui devrait ravir vos papilles. Cyril Lignac vous propose donc d’effectuer des œufs à la neige au citron vert accompagnés d’une crème anglaise à la vanille.

Alors que le confinement venait de se mettre en place, le célèbre chef était apparu sur les écrans à partir du 24 mars dernier pour proposer une émission intitulée Tous en cuisine, et diffusée du lundi au samedi à 18 h 40 sur M6. Il proposait des recettes variées et simples que les téléspectateurs peuvent reproduire chez eux facilement. C’est dans cet esprit qu’aujourd’hui, nous revenons sur sa version revisitée de l’île flottante, mais avec des parfums exotiques et une astuce de cuisson au micro-ondes.

Lors de ce nouveau concept, Tous en cuisine propose par l’intermédiaire de l’ancien juré du Meilleur pâtissier de réaliser, deux recettes en direct, tout en donnant toutes les explications et tous les détails pour que le téléspectateur puisse suivre, pas à pas toutes les étapes de la recette en question. » J’ouvre les portes de ma cuisine et je propose de recettes faciles à faire en 52 minutes. Je réalise les plats en direct, en même temps que les téléspectateurs et je donne des trucs et des astuces (…).

Le principe de cette aventure est avant tout de divertir et de partager un moment en cuisine. Là, ce n’est pas le chef qui est derrière le fourneau, mais, Cyril lignac, le citoyen confiné comme tout le monde, qui se fait à manger midi et soir » expliquait le chef, bourreau des cœurs dans une interview qu’il accordait à TV Magazine le 24 mars dernier. Car, si Cyril Lignac est un entrepreneur et un chef d’entreprise qui s’investit à 100 % dans ses projets culinaires, et multiplie les occasions de simplifier sa cuisine, il est également un homme passionné.

Ces dernières années, on a pu l’apercevoir ( Cyril Lignac ) aux bras des plus beaux, femmes que compte le show-business français. Quand il y a été un temps avec la magnifique Sophie Marceau, il serait aujourd’hui en couple avec Déborah, une mère de trois enfants originaires de Saint-Tropez qu’il aurait rencontré lors d’un séjour dans le sud de la France.

Dans ce concept Tous en cuisine, le chef nous propose d’exécuter sa recette avec l’humoriste Jarry en invité sur le plateau, et on peut être certain qu’elle vous étonnera par sa simplicité.

Pour réussir ce dessert assez simple nous vous donnons maintenant la liste des ingrédients. Il vous faudra 4 blancs d’œuf, 50 g de sucre semoule, 1 citron vert (non traité) pour le zeste, 3 jaunes, 30 centilitres de lait entier et 70 grammes de sucre vanillé.

Avant de commencer à travailler, vérifiez que vous disposez du matériel nécessaire en préparant les ustensiles suivant : trois saladiers assez grands, une casserole, un fouet, une spatule, un batteur et une assiette plate avec du papier film.

Première étape, la Crème anglaise :

Mettez l’un des saladiers au congélateur, il vous permettra de mettre votre crème chaude dedans ce qui lui permettra de refroidir plus rapidement. Puis récupérez les trois jaunes deux, le sucre vanillé et le lait, versez le lait dans la casserole et faites chauffer à feu doux. Attention de ne pas aller trop vite et de monter trop rapidement en température. Dans un autre saladier, assemblez le sucre vanillé aux jaunes d’œufs puis mélangez-le tout à l’aide d’un fouet pour » blanchir » les œufs comme le dit l’expression. Une fois que votre lait est chaud, versez le doucement sur le mélange comprenant le sucre et les œufs et continuez de remuer sans vous arrêter.

Ce liquide obtenu, vous le versez dans la casserole qui vous a servi à chauffer le lait, et vous continuez de mélanger avec l’aide d’une spatule sur une source de chaleur douce jusqu’à l’obtention d’une pâte très lisse. Mais, soyez prudent et ne mettez pas le feu trop fort pour ne pas cuire les œufs. Il faut que le mélange soit homogène, mais qu’il ne monte pas trop en température. Une fois que vous avez obtenu la bonne consistance, sortez votre premier saladier du congélateur et versez votre crème anglaise dedans, avant de le mettre au frais.

2e étape, la préparation des œufs à la neige :

Mettez vos blancs dans un saladier. Montez vos blancs en neige grâce au batteur à vitesse moyenne. Une fois, les œufs montés, ajoutez doucement le sucre et continuez le mélange. Quand le tout commence à être ferme, râper un zeste de citron vert en faisant bien attention de ne mettre que le zeste et pas le zist. Le zist est cette partie du citron juste après la peau qui est blanche, mais qui est remplie d’amertume ce qui gâcherait votre dessert. Lorsque vos œufs sont bien montés, disposez un papier film sur une assiette plate et déposez dessus des cuillères de blancs montés et mettez-les de côté. Mettez les œufs en neige dans votre micro-ondes, et laissez les cuire durant une vingtaine de secondes à une puissance d’environ 850 watts.(vérifiez la consistance et augmentez le temps si nécessaire.).

Vous pouvez désormais préparer vos assiettes de service, et y déposer généreusement une louche de crème anglaise au centre. Il vous suffit de déposer les blancs dessus et d’y ajouter par exemple une décoration de votre choix. Vous pouvez également râper encore un peu de zeste de citron vert dessus ou l’agrémenter de quelques fruits rouges. Laissez parler votre imagination et il est certain que vos convives se régaleront Cyril Lignac.