Cyril Lignac “Tous en cuisine”: Gros détail qui lui attire des tonnes de réflexions

Cyril Lignac est un chef cuisinier renommé. Mais il est également très présent à la télévision et notamment sur M6 et les chaînes du groupe. En effet, pendant la période de confinement il propose même un nouveau programme intitulé Tous en cuisine. C’est l’occasion de se détendre, seul ou en famille, en préparant un excellent repas avec son assistance. Mais lors de l’émission du 27 août, Cyril Lignac laisse alors échapper un détail quelque peu embarrassant qui va amuser son invité et ses fans. Découvrez donc de quoi il s’agit dans cet article.

Cyril Lignac, un chef hors pair et une star de la télévision

Nous avons tous l’habitude de voir Cyril Lignac à la télévision depuis qu’il a ouvert son restaurant gastronomique, Le Quinzième. Suivi par M6, il a ensuite enchaîné les apparitions. Celle qui aura certainement marqué ses débuts télé étant Top Chef. Cyril Lignac en est un des membres du jury pendant les quatre premières saisons du show. Il animera de nombreuses émissions culinaires par la suite. Et Tous en cuisine est la dernière arrivée sur les écrans de télévision. Ce show était censé ne durer que pendant la période de confinement. Mais face à son succès, M6 décide d’en faire un rendez-vous quotidien. Une bonne nouvelle pour Cyril Lignac, qui va prendre ses aises. En effet, un détail inattendu, relevé par l’humoriste Boodeer, son invité, va faire hurler les internautes de rire.

Avis à la population ce soir à 18h de la cuisine quand vous en avez jamais 🤣🤣🤣

Un vrai kiffe et Tellement content de faire cette émission avec @cyril_lignac et @jerome_anthony_officiel sur @m6officiel

Ne manquer pas le rdv a 18h !!!#booderisback #booder #famille #amour pic.twitter.com/TeRwEWrwAP — Booder (@Booder_officiel) August 27, 2020

Booder est là pour vanner Cyril Lignac à la moindre occasion

Le fait que ce soit Booder qui souligne ce détail n’est pas étranger aux rires que cela va susciter. En effet, Cyril Lignac est filmé par plusieurs caméras, depuis son domicile, alors qu’il prépare les recettes du jour. Et l’un d’elle se trouve au dessus de lui, près de son réfrigérateur. L’angle était idéal pour se rendre compte que le chef cuisinier ne portait ni chaussures, ni chaussettes. Les pieds à l’air libre, il est détendu et à l’aise pour poursuivre ses recettes.

De quoi amuser les internautes qui vont charrier gentiment leur cuisinier favori. Mais si tout le monde s’en amuse, pour Cyril Lignac c’est un détail qui a son importance.

On en parle de Cyril Lignac qui cuisine pieds nus en direct ? ahah… Sympa comme concept 😂😊 — Victor Tbt (@ungarsdici) March 21, 2020

Une détente qui fait du bien à voir pour le public

Cyril Lignac est à son domicile. Il est donc logique qu’il prenne ses aises bien qu’il se trouve devant des caméras qui retransmettent ses faits et gestes sur M6. En effet, il ne va pas se priver de se sentir à l’aise dans l’exercice de ce pourquoi il est fait. L’essentiel étant que les recettes soient réussies, de son côté comme de ceux de ces invités et de son public.

#TousEnCuisine Ce soir à 18:40, @Booder_officiel accompagne @cyril_lignac et @JeromeAnthonyM6 pour deux nouvelles recettes ! Au menu :

🌶️ Chou braisé, za’atar maison

🍑 Pêche melba

Les ingrédients sont sur @CuisineAZ pic.twitter.com/0VoKrWeEWl — M6 (@M6) August 27, 2020

Les recettes du 27 août dernier étaient simples à réaliser et avaient l’air tout à fait délicieuses. Comme toujours, il parvient à innover et à nous permettre d’apporter de la grande cuisine sur les tables de nos salles à manger. Quelques courses au préalable sont donc nécessaires pour leurs réalisations, ainsi qu’un peu de concentration et de patience. Mais le résultat vaut toujours le détour. C’est pourquoi les audiences de Cyril Lignac dans Tous en cuisine ne désemplissent pas.

Au menu ce soir, chou braisé et za’atar maison ! #TousEnCuisine pic.twitter.com/qdUcMSfUjV — Cyril Lignac (@cyril_lignac) August 27, 2020

Les recettes de Cyril Lignac sont toutes fabuleuses et accessibles

Des repas sains, équilibrés et dignes des plus grands restaurants s’invitent chez nous. Comment ce programme pourrait désintéresser les fans ? D’autant que M6 pense à tout pour apporter une dose de divertissement inédit à chaque épisode. En effet, des invités prestigieux se succèdent derrières les caméras de Tous en cuisine. Booder était présent en compagnie de sa famille le 27 août dernier. Et son humour décapant a conquis le public de M6 à l’unanimité.

Mais malgré la bonne ambiance dans l’émission et la réussite des recettes du chef, Cyril Lignac vole effectivement la vedette à tout cela. En effet, ses pieds deviennent les véritables stars de Tous en cuisine. Ce détail pourrait paraître anodin mais il va vraiment faire son effet auprès du public. Non seulement cela les étonne et les fait rire. Mais en plus, cela montre à quel point Cyril Lignac ne jouent pas de jeu lorsqu’il est devant les caméras. Il est tout aussi détendu que lorsqu’il est seul chez lui en train de préparer de bons repas. Et c’est davantage cela que les fans de Tous en cuisine vont apprécier.

@cyril_lignac pieds nus à l’aise pour cuisiner 👍 — Philippe Naureils (@PNaureils) August 25, 2020

J’adore l’émission continuez 👋 — Fabrizzio Touniccelli 🌐 (@tounifoot) August 24, 2020

Les fans encensent Tous en cuisine

Les encouragements pleuvent sur les réseaux sociaux. Pour Cyril Lignac dans Tous en cuisine, c’est un grand “oui” de la part du public. Et il faut savoir que le chef n’a pas lésiné sur les efforts pour faire de son concept un succès . Depuis qu’il débute à la télévision, il se sonne la mission de partager et de transmettre. Autant par son savoir que par sa passion, il souhaite permettre à tous de bien manger et de se sentir à l’aise dans sa cuisine. Nombreux sont les chefs cuisiniers qui pourraient se targuer des mêmes ambitions. Mais rare sont ceux qui enlèveraient chaussures et chaussettes pour cuisiner devant le France entière. En effet, le naturel de Cyril Lignac l’emporte sur le caractère étrange de cette pratique. Car avec son public, il aime rester naturel est ses fans l’en félicitent.