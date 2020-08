Dadju attendrit son audience en faisant une vidéo avec son bébé

Dadju est l’étoile montante du rap français. Mais ce ne sont pas seulement ses talents musicaux qui font parler de lui sur internet. En effet, Dadju est également un homme heureux en ménage et un père de famille comblé. Dadju et son épouse ont deux enfants et sur Instagram, les photos attendrissantes du petit dernier ne son pas rares. Ce genre de clichés ne va pas manquer d’attirer l’attention sur Dadju. Car fans de rap ou pas, comment ne pas se laisser attendrir par une si belle frimousse que celle de son fils ? Les internautes font des dernières images entre Dadju et son fils des incontournables. Nous reviendrons également sur l’actualité musicale du chanteur. En effet, son dernier clip vient de sortir et c’est du très lourd !

Le rap est une histoire de famille

Dadju est un rappeur qui se trouve également être le petit frère de Maître Gims. Les deux frères sont issus d’une famille où la musique prend une place très importante. Leur père, Djuna Djanana était un chanteur du groupe Viva La Musica, de Papa Wemba. Ils sont quatorze enfants et plusieurs d’entre eux choisissent la musique pour en faire une carrière. Dadju sera largement influencé par son frère Gims. Il suivait ce dernier en studio jusqu’à signer avec le même label, Wati B. Mais Dadju ne commence pas tout à fait sa carrière solo à ce moment là. En effet, il commence en 2012 avec Abou Tall. Ils rencontrent un succès naissant mais c’est en 2016 qu’ils se lancent en solo et que les artistes prennent leurs envols.

Aujourd’hui, Dadju est connu par le public et reconnu par ses pairs. Il serait même en train de travailler avec Vitaa pour une réédition qui verra le jour prochainement. De plus, son dernier clip vient tout juste de sortir, le 30 juillet dernier. Il s’agit du clip de son titre en featuring avec le célèbre rappeur Ninho, le titre s’intitule Grand Bain. Un morceau issu de son dernier album, Poison Ou Antidote. Un album sorti en 2019 et qui est déjà si bien vendu qu’il est double disque de platine.

Voir cette publication sur Instagram Merci à tous.🙏🏾❤️🍯 #PoisonOuAntidote 💿💿 Une publication partagée par DADJU (@dadju) le 15 Juil. 2020 à 9 :24 PDT

Un nouveau clip qui vient de sortir pour Dadju

Le clip est évidemment un événement incontournable pour les fans de Dadju ou de Ninho. Plusieurs petits extraits apparaissaient sur le compte Instagram de Dadju avant la sortie officielle du clip. Les fans étaient déjà conquis ! Car les texte, la voix et la musique de Dadju a trouvé son public. Les fans du rappeur ne sont pas prêts de le laisser faire une pause. D’ailleurs, tout le monde est impatient de pouvoir retrouver Dadju sur scène en concert. En effet, il va faire deux dates au Parc des Princes et partir en tournée dans toute la France dès le 11 juin 2021. La pandémie aura retardé tous nos contres tant attendus. Mais nous ne serons pas moins heureux de les retrouver quand les risques sanitaires seront écartés.

Voir cette publication sur Instagram « Grand Bain » le clip Disponible demain 12h @nathmunnich @neetch_art Une publication partagée par DADJU (@dadju) le 29 Juil. 2020 à 7 :35 PDT

Le clip est un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Car les fans de Dadju ainsi que les fans de Ninho fusionnent pour apporter leurs soutiens au morceau. Mais il faut bien avouer que cette publication se fait voler la vedette rapidement. En effet, sur le compte Instagram de Dadju, il y a des publications qui font l’unanimité. Elles sont capables de faire trois fois plus de vues que celles qui annoncent la sortie de son dernier clip notamment. Et vous serez forcément émus d’apprendre que ces publications sont toutes en rapport avec les enfants du rappeur.

Dadju est un père de famille attentionné

Dadju est père de deux enfants. Il annonce s’être marié en janvier 2017 avec la femme de sa vie et depuis, ils ont eu deux merveilleux enfants ensemble. Une fille d’abord, le 19 octobre 2017. Puis un petit garçon ensuite, le 4 avril 2020, qui n’a donc que quelques mois aujourd’hui. Mais à chaque fois que ses enfants apparaissent sur son compte Instagram, les internautes craquent. Personne ne résiste au charme des enfants de Dadju et à l’émotion de voir ce rappeur prendre son rôle de père très au sérieux.

Voir cette publication sur Instagram Mood Une publication partagée par DADJU (@dadju) le 30 Juil. 2020 à 10 :25 PDT

Dadju semble être un père de famille en or. Attentionné envers sa famille, il a reçu une éducation qui comprend les valeurs de respect, d’éducation et de bienveillance. Autant de valeurs et de principes qu’il souhaite transmettre à ces enfants. Dadju se montre également particulièrement protecteur envers ses proches. En effet, il ne montrera ni le visage de son épouse, ni ceux de ces enfants, sur les réseaux sociaux. Conscient que la notoriété peut apporter son lot de problèmes, il semble vouloir éviter cela à ceux qu’il aime.

Les fans soutiennent autant l’homme que l’artiste

Les fans de Dadju sont en tout cas ravis de savoir que le rappeur est aussi comblé dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. En effet, pour les fans d’un artiste, le bien-être de ce dernier est important. Si Dadju n’était pas stable dans se vie, il aurait peut-être plus de difficultés à mener à bien ses projets artistiques. Alors que dans son cas, les fans de l’artiste sont certain qu’il est entouré de tout l’amour nécessaire pour aller au bout de ses ambitions. Et surtout qu’il n’en manquera pas ! Rendre fier son épouse et ses enfants semble être un moteur plus que motivant pour le rappeur. Dadju n’a donc pas finit de faire de la musique et de se dépasser

Cela rajoute encore à l’émotion de le voir avec ses enfants dans ses bras. Les fans de Dadju ne peuvent qu’être impressionnés par son talent et son tempérament. Car ce n’est pas qu’un artiste que les fans apprécient pour sa musique. Les fans d’aujourd’hui tendent à faire de moins en moins de différence entre l’homme et le l’artiste. Ils sont donc ravis de pouvoir apprécier les principes de vie de Dadju à leurs justes valeurs.