Dadju est un ancien SDF : Gims l’a aidé et l’a sorti du trou en le prenant sous son aile !

Dadju, vous le savez certainement, est le frère de Gims. Ils n’ont pas la même mère mais ils ont le même père. Et lorsque Dadju voit Gims rapper dans le groupe Sexion d’assaut, il tente de le retrouver. Ils s’étaient perdus de vue et lorsque leurs routes se croisent à nouveau, Gims va tout faire pour tendre la main à Dadju. Car la vie de ce double lauréat aux NRJ Music Awards 2020 n’a pas été toujours simple. Dans sa jeunesse, Dadju s’est retrouvé à la rue pendant presque deux ans. L’école l’a aidé à rester debout et Gims à se lancer dans la musique. Sans l’entraide et la solidarité, d’inconnus ou de proches, il sait qu’il ne serait pas là où il est aujourd’hui. LDPeople vous raconte aujourd’hui le parcours de celui qui vient d’être sacré “nouveau roi de la sape” par Paris Match.

Dadju est un grand qui continue son ascension

Dadju est une célébrité du monde de la musique, littéralement incontournable aujourd’hui. Néanmoins, il reste une personne humble et généreuse qui en laisse pas le succès lui monter à la tête. Son objectif est d’être numéro un grâce à sa passion mais la gloire n’est pas ce qui le motive. Le chanteur souhaite avoir beaucoup pour pouvoir donner tout autant. Venir en aide aux autres et un véritable leitmotiv dans l’œuvre de sa vie. Mais pour ce qui est de ses titres, c’est plutôt l’amour qui a une place particulière. Cependant, Dadju n’a pas peut d’être enfermé dans un rôle de lover. C’est sa nature profonde et il la revendique. En revanche, il peut changer de style de musique comme de chemise, tout en restant intègre et fidèle à ses valeurs et à son identité.

Dadju est une personnage qui fascine ses fans. Le jeune homme a su se battre pour s’accrocher à la vie. Le renoncement ne faisait pas partie de ses options. Néanmoins, il a eu la chance de retrouver Gims, son frère, pour apprendre les ficelles du métier. En l’accompagnant en studio, il s’est trouvé une passion pour cet art qui transcende son être et lui permet de s’exprimer pleinement. Se lançant d’abord en duo, en 2012, avec Abou Tall dans The Shin Shekaï, il devient disque d’or avec le morceau Aime-moi demain. Ce n’est qu’en 2017 qu’il commence sa carrière solo. Une carrière qui décolle très fort avec Reine qui cartonne encore aujourd’hui, certifié single de diamant.

Un passé de SDF qu’il n’oubliera jamais

Avant toute cette gloire, Dadju a été un adolescent en difficulté. Et c’est grâce à sa conseillère d’éducation qu’il a tenu le choc. En apprenant qu’il était SDF, elle a fait en sorte de mobiliser son établissement scolaire pour lui venir en aide. Ensuite, elle aide sa mère a obtenir un appartement et à retrouver sa dignité. Jamais Dadju n’oubliera d’où il vient et ce qu’il a traversé. Cela le rend peut-être aussi davantage à l’écoute de la détresse et plus prompt à la générosité que certains. Mais là encore, il ne se vante pas du bien qu’il fait autour de lui. Ce sont ses proches qui en parlent le mieux, comme sa mère qui est très fière de lui.