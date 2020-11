L’amour est dans le pré: Danelly fait un énorme caprice qui fait tout basculer avec Jean-Claude, (incroyable)

Le onzième épisode de la saison 15 de L’amour est dans le pré sera diffusé ce soir et les téléspectateurs de M6 ne pourront pas retrouver Jean-Claude ce lundi …

En effet, le participant a révélé les raisons de son choix précipité en faveur de sa prétendante Yolanda. Et c’est un épisode fort en rebondissements, qu’ont pu découvrir les téléspectateurs lundi dernier.

Car ce jour-là de nombreux prétendants éconduits quittaient la ferme de l’agriculteur/trice qu’ils n’avaient pas réussi à séduire.

Et les deux Emilie, prétendantes de Florian et de Laurent, ont dû partir tout comme Jean-Eudes (prétendant de Laura). Après la soirée de la veille avec ses amis, Jean-Eudes a constaté que la jeune femme lui préférait son rival, Benoît. Ignoré durant le repas, il s’est réveillé en sentant bien qu’il devait s’en aller :

Quant à Danelly, entre le céréalier du centre de la France, et cette exubérante colombienne, elle a bien compris qu’il n’allait rien se passer… Elle a donc plié page sur le champs et a même laissé un présent très symbolique à sa rivale, Yolanda, Jean-Claude a même lâché quelques larmes … Un départ pas si facile donc pour Danelly !

Mais Jean-Claude s’est décidé assez vite, un pas de travers et hop ! Un caprice de la part de sa prétendant a été déterminant pour lui … Il a en effet confié aux journalistes de Télé Poche qu’il avait tout de suite compris avec cet événement qu’entre elle et lui, ça ne collerait pas . ..

« Le coup de la télévision qu’elle a exigé d’avoir dans sa chambre a été déterminant explique le céréalier. Je me suis dit que si elle était vraiment là pour trouver un homme et que la télé restait fondamentale, elle aurait d’autres caprices à gérer plus tard… » et ça, ça a refréné Jean-Claude.

Après le speed-dating, il a attendait un changement de comportement due la part de sa prétendante , mais elle s’était mise très en avant… un changement qui n’a pas eu lieu donc.

“Quand j’ai choisi d’inviter Danelly, je me suis dit qu’elle s’était peut-être donnée à fond au speed-dating. J’ai tablé sur le fait qu’elle voulait attirer mon attention et serait plus calme une fois à la ferme.” Mais c’est loupé…