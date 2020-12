Daniel Auteuil dansait sans vêtements avant de commencer sa carrière d’acteur, son passé méconnu

Daniel Auteuil est un acteur français incontournable. Mais pour gagner sa vie avant de voir décoller sa carrière, l’acteur a fait toute sorte de métiers. Peu de gens le savent mais il a notamment été danseur à l’Elysée-Montmartre, sans aucun vêtements d’ailleurs. C’est lors de son interview du 3 décembre dernier pour le Figaro qu’il évoque cette anecdote croustillante. Et vous pouvez compter sur votre magazine en ligne LDPeople pour vous la rapporter. En effet, vous savez qu’à la rédaction nous sommes friands des détails peu communs sur la vie des stars. Et nous savons que nos lecteurs les apprécient. Daniel Auteuil a ainsi attiré notre attention. Car sa longue carrière prestigieuse commence très tôt, par des métiers de la scène qui n’ont pas forcément de lien avec ce dont il a l’habitude de faire aujourd’hui.

La jeunesse de Daniel Auteuil réserve des surprises

Daniel Auteuil est un fantastique acteur. Son métier le passionne et les arts de la scènes avant tout. Aussi, il n’a pas hésité à accepter de faire des métiers dans diverses branches de son domaine avant de faire carrière. C’est comme cela qu’il s’est donc retrouvé à danser sans vêtements à l’Elysée-Montmartre. Il s’agit d’un cabaret historique de Paris qui ouvrait ses portes en 1807. Et c’est cet endroit qui a inspiré les célèbres Joseph Oller et Charles Zidler à ouvrir, en 1889, le Moulin Rouge.

Daniel Auteuil montait à Paris, quittant son Avignon où il commençait à se produire au théâtre à seulement 16 ans, en 1969. Il tentait alors d’intégrer le Conservatoire national supérieur d’art dramatique à maintes reprises, sans succès. Mais en parallèle, il était inscrit aux Cours Florent et le théâtre fait partie de sa vie. En revanche, il est bien décidé à vivre de son art et cela quelque en soient les moyens. Dans son interview pour le Figaro, Daniel Auteuil raconte alors avoir également été comique de boulevard et se félicite d’avoir “une vie bien remplie”. Un parcours épatant que LDPeople se devait de vous partager.

L’acteur est impatient de remonter sur scène

Les fans de l’acteur seront certainement surpris de savoir qu’il a dansé sans vêtements sur les planches des scènes de cabarets. En tout cas, nous l’avons été à la rédaction de LDPeople. Mais cela prouve à quel point Daniel Auteuil était déterminé à faire de sa passion un métier. Ce métier d’acteur est son moteur, sa raison de vivre. Aussi, la crise sanitaire est d’autant plus terrible pour lui. Car, bien qu’il ne se plaigne pas de sa condition, il doit se résoudre à repousser la sortie de nombreux projets. Malgré sa frustration, Daniel Auteuil sait qu’il lui faut s’armer de patience. Le bout du tunnel n’est plus très loin avec les nouveaux vaccins qui dont leurs apparitions.

C’est un troubadour aujourd’hui comme il aime s’appeler. Et pour arriver où il est en, Daniel Auteuil commence par désobéir à ses parents. Tous les deux étaient des chanteurs lyriques. Mais ils n’envisageaient pas que leur fils mène la même vie d’artiste. Un emploi plus stable les aurait rassurer. Cependant, il n’y a rien de plus beau que de vivre de sa passion.