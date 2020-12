Daniel Auteuil: Découvrez les 2 femmes avec lesquelles il a été marié !

Daniel Auteuil a vécu avec différentes femmes dans sa vie. Le comédien est père de trois enfants de trois mères distinctes. Mais, l’acteur s’est marié seulement avec deux femmes. LdPeople vous raconte tout !

L’acteur Daniel Auteuil était au casting, le 15 décembre dernier, du film La Doublure qui était diffusé sur TFX. Dans ce film réalisé par l’excellent Francis Veber, il joue le rôle de Pierre Levasseur, un puissant homme d’affaires qui fait la connaissance de François Pignon, interprété par Gad Elmaleh. A cette occasion, le magazine Closer a eu la bonne idée de parler de la vie intime de Daniel Auteuil et de connaître les deux femmes avec lesquelles il a été marié.

Une histoire intense avec Emmanuelle Béart

En 1984, tandis qu’il partage la vie depuis quelques années de la comédienne Anne Jousset, maman de son premier enfant qui s’appelle Aurore, née en 1981. Daniel Auteuil rencontre alors Emmanuelle Béart lors du tournage du film L’Amour en douce. Entre eux, c’est une passion totale et le début d’un couple très médiatique, qui fait rêver tous les Français et Françaises.

Ils mettent un certain temps avant de prendre la décision de se marier de façon officielle car ils se sont unis en 1993, une année après la naissance de Nelly, leur fille. Toutefois, Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart décident de divorcer en 1995. Mais la comédienne ne conserve que de bons moments de cette relation. “J’ai vécu onze ans avec un homme et je ne m’en suis jamais lassé”, indiquait-elle au magazine Elle, en 2008.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuelle Béart (@emmanuellebeart)

Un amour fou avec Aude Ambroggi

Durant les années 2000, après une brève liaison avec la comédienne Marianne Denicourt, Daniel Auteuil fait la rencontre d’Aude Ambroggi, une jeune femme corse originaire de la très belle ville de Bonifacio. En 2006, trois années après le commencement de leur histoire d’amour, ils s’unissent officiellement à Porto-Vecchio. Un certain nombre de leurs amis, parmi lesquels le chanteur Dave ou l’humoriste Elie Semoun, sont alors témoins de ce mariage. Depuis, ils ne se quittent plus et sont même devenus les parents d’un garçon, nommé Zachary, en 2009. « J’ai aimé des femmes passionnément. Mais Aude, c’est autre chose. Je l’ai aimée avant d’être amoureux », souligne Daniel Auteuil, en 2018, à l’occasion d’une interview parue dans le magazine Paris Match.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mariannedenicourt (@mariannedenicourt)

Daniel Auteuil, un monstre du cinéma

Daniel Auteuil est vraiment une pointure du cinéma en France. L’homme a joué dans une multitude de films. Il sait aussi bien jouer dans une comédie que dans des rôles dramatiques. Sa palette est extrêmement large. Les films dans lesquels il a joué ont souvent été de beaux succès avec un grand nombre d’entrées. Auteuil prend un soin très particulier à choisir ses films. Il alterne les comédies populaires et les films d’auteur exigeants. L’homme est aussi un bon vivant. Il passe une bonne partie de l’année dans le Luberon. Il profite du cadre de rêve de la région et de la douceur du climat.