Daniel Balavoine: 35 ans après sa mort, une chanson inédite et magnifique refait surface

Daniel Balavoine est un chanteur que l’on ne présente plus. La France entière vibre encore au son de ses mélodies et de ses chants. Le chanteur nous a quitté tragiquement à seulement 33 ans, un drame dont les fans de Daniel Balavoine ne se remettent pas. Mais voilà qu’un morceau oublié revient faire vibrer les fans d’un artiste encore culte pour plusieurs générations de fans. Daniel Balavoine a beau avoir disparu le 14 janvier 1986, ses titres résonnent comme des hymnes encore aujourd’hui. Et avant de marquer les 35 ans de sa mort, c’est donc un titre inédit qui refait surface. Universal avait cette pépite dans l’un de ses tiroirs. Pour le plus grand bonheur des fans de Daniel Balavoine elle voit enfin le jour. Le morceau sera disponible sur l’album de l’intégralité de ses titres, prévu pour le 4 décembre prochain.

Daniel Balavoine crée un événement malgré lui, près de 35 ans après sa mort

Daniel Balavoine n’a pas fini de nous faire danser et de nous faire chanter. En effet, nombreux de ses morceaux sont les titres préférés des adeptes de karaoké. Mais non seulement l’intégralité de ses titres sera bientôt disponible sur un album intégral, voilà qu’il crée la surprise près de 35 ans après son décès. C’est donc un titre inédit qui fait déjà le tour de la Toile, J’étais devenu un homme. Ce morceau magnifique a été enregistré en 1977 et aurait dû se trouver sur le deuxième album du chanteur, Les Aventures de Simon et Gunther…, mais il n’y avait pas sa place d’après la maison de disque. Cet album racontait la séparation de deux frères à cause du mur de Berlin. Alors, le morceau avait été laissé de côté pendant toutes ses années. Il refait donc enfin surface pour le plus grand bonheur des fans de Daniel Balavoine.

J’étais devenu un homme devait être délivré aux fans de l’artiste

Un tour de force qui va susciter de l’intérêt autour de Daniel Balavoine. En effet, quelle plus belle promotion pour la sortie de l’intégral du chanteur que de proposer un titre inédit à ses fans ? L’intégral de Daniel Balavoine comportera seize disques remastérisés mais aussi un livret de photos sublimes de près de 50 pages. Des images du chanteur dans différents contextes mais surtout des images que les fans de Daniel Balavoine n’ont jamais, ou très rarement, eu la chance de voir.

C’est un événement rare que de pouvoir profiter de la sortie d’un titre inédit alors que l’artiste est décédé depuis bientôt 35 ans. Et quelle émotion pour ses fans que de pouvoir l’entendre alors qu’il n’est plus là. Ce titre est donc doublement chargé émotionnellement. Car la voix et les paroles du chanteur sont toujours extrêmement touchantes. Les fans de Daniel Balavoine peuvent d’ores et déjà profiter d’écouter ce “nouveau” morceau sur YouTube ou des plateformes de streaming.