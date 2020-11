Daniel Balavoine et France Gall : Zoom sur leur relation, complicité, il était si proches et complices

Réussir à faire vivre ensemble deux grandes stars n’est pas une chose facile. Pourtant, Daniel Balavoine et France Gall ont réellement fait preuve d’une complicité sur scène et dans la vie. Dans la comédie musicale Starmania, les deux célébrités ont connu un immense succès. D’ailleurs, ce plébiscite du public est en partie dû à la belle entente entre les deux complices.

France Gall et Daniel Balavoine, une amitié indestructible

Une rencontre entre deux êtres hors du commun

À l’époque, France Gall est déjà une immense vedette. En couple avec l’auteur-compositeur et interprète Michel Berger, le duo cherche une nouvelle voix pour leur comédie musicale Starmania. ” La première fois qu’on a vu Daniel, c’était à la télé : Michel et moi étions assis par terre dans notre chambre de Beauséjour et regardions par intermittence l’émission de Guy Lux “. D’ailleurs, ce fut une grande surprise pour eux. Ils ne connaissaient pas Daniel Balavoine. Et l’étonnement fut aussi grand que l’admiration, immédiate ! ” Quand il est entré pour chanter Lady Marlène avec un grand orchestre, nous avons eu un choc (…) “. France Gall se souvient de ” d’une voix qu’on avait jamais entendu “. En effet, elle a été impressionnée par ” ce timbre nouveau et une tessiture tellement large et aiguë “.

Depuis ce jour, France Gall a tout fait pour pouvoir rapidement rencontrer Daniel Balavoine. En outre, elle a une idée derrière la tête. Faire participer le jeune homme à l’un de ses plus grands projets artistiques. Bien évidemment, Michel Berger partage son avis. Très peu de temps par la suite, la rencontre a lieu. Comme le déclare France Gall dans les colonnes du Parisien en 2016, elle était vraiment impressionnée par l’artiste à la voix d’or.

Une réelle complicité entre deux forts caractères

À ce moment, nous sommes dans les années 70. Daniel Balavoine s’apprête à interpréter son rôle de Johnny Rockfort dans Starmania. Loin de se laisser impressionner, l’interprète de L’Aziza révèle très vite son caractère. D’ailleurs, plusieurs témoins se souviennent qu’il pouvait se montrer très joueur avec France Gall. Dans un ouvrage intitulé Daniel Balavoine un homme vrai, François Alquier revient sur cette relation. ” Daniel a découvert la scène et une troupe. France Gall et lui se sont bien entendus, mais il y a eu quelques bisbilles parce qu’elle était tout de même une star. Elle était parfois un peu enfant gâtée, un peu capricieuse “. Cette déclaration faite par Linda Lecomte, une compositrice belge, n’est d’ailleurs pas la seule en ce sens.

En effet, la grande chanteuse Fabienne Thibeault se souvient elle aussi de la relation chaleureuse entre les deux vedettes. ” Daniel s’entendait très bien avec France Gall. C’est important que la relation soit positive entre eux pour que le couple sur scène soit plausible. Au cinéma, parfois, il y a des couples qui s’embrassent, mais se détestent dans la vraie vie. Dans Starmania, la complicité entre les deux artistes était flagrante. France a toujours dit à quel point elle adorait Daniel “. Pourtant, à l’époque, les deux vedettes ne sont pas sur le même piédestal. Puisque France Gall a déjà une belle carrière derrière elle. Alors parfois, elle joue un peu à la diva. Mais loin de lui en vouloir, Daniel Balavoine paraît plutôt amusé. D’ailleurs, il n’hésite pas à l’appeler ” Sergent Gall “. En définitive, il s’agit d’une belle preuve de l’amitié qui existait entre deux artistes, malheureusement disparus.