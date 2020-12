Daniel Lévi: Au plus mal, sa lutte face au cancer, (ces moments très difficiles)

Daniel Lévi impressionne le public de Mask Singer avec ses performances grandioses. D’autant que lors des enregistrements, il n’était pas pour ainsi dire au mieux de sa forme. Mais le célèbre chanteur a réussi à se hisser jusqu’en finale grâce à sa voix inimitable et à sa détermination sans failles. Ses fans apprenaient l’an dernier, en 2019, que le chanteur était en proie avec un cancer du colon. C’est donc d’autant plus épatant de voir Daniel Lévi briller sur scène malgré son combat. La lutte se poursuit et le chanteur compte bien continuer à vivre de sa passion plutôt que de se résigner à la survie. Aussi, c’est avec joie que LDPeople annonce à ses lecteurs que Daniel Lévi sortira un nouvel album en 2021 !

Daniel Lévi suscite de vives émotions, par ses performances et sa lutte

Daniel Lévi était sous le costume du robot pendant les six semaines de diffusion de Mask Singer. Dans le public de l’émission, en live comme à la maison, certains n’avaient aucun doutes sur son identité. En effet, sa voix d’or était reconnaissable entre mille pour ses fans. Cependant, c’était une belle surprise tout de même pour beaucoup car Daniel Lévi se bat pour sa santé. En 2019, il annonçait être atteint d’un cancer du colon. Ses fans l’ont vu passer par des états difficiles. Le chanteur avait perdu beaucoup de poids et avait passé cinq jours dans le coma. À l’heure de ces révélations, c’était toute la France qui était sous le choc et bien décidée à lui envoyer tout le soutien possible.

Doté d’une force de résilience incroyable, Daniel Lévi continue de se battre et parvient à rester optimiste. Il considère la maladie comme faisant partie de sa vie mais ne perd pas espoir qu’elle finisse par se lasser. Chez LDPeople, nous avons été très émus par l’une de ses déclarations à ce sujet. Le chanteur disait vivre avec ce que la maladie lui “offre”, soit des hauts et des bas. Quel courage de la part de Daniel Lévi ! C’est alors une nouvelle forme d’admiration qui s’ajoute à celle que nous avions déjà pour son talent.

Un chanteur doté de qualités humaines incomparables

Combatif, Daniel Lévi ne laisse pas son cancer lui dicter sa vie. Certes, il fait avec les aléas de sa condition et sait depuis s’en accommoder. Mais il ne se résigne pas à la laisser prendre du terrain. Aussi, il prévoit de sortir son nouvel album en 2021. Une nouvelle qui réjouit ses fans d’antan ainsi que ceux qui l’ont découvert dans Mask Singer. À la rédaction de LDPeople, à l’instar de ses fans, nous sommes épatés par la détermination du chanteur à vivre dans le présent et à ne pas se laisser abattre. Daniel Lévi est un modèle de courage, bien qu’il n’apprécierait peut-être pas être qualifié de la sorte. En effet, pour lui tout cela semble naturel mais il a pourtant en lui une sacrée volonté qui ne peut que susciter l’admiration.

Sur son compte Instagram, c’est très humblement qu’il remercie ses fans de leur soutien alors qu’il est le véritable héros.