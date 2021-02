Daniel Lévi dévoile son combat contre le cancer, c’est bouleversant !

Daniel Lévi a rejoint une émission destinée à sensibiliser le public à propos des cancers. Se faire dépister le plus tôt possible c’est très important et le chanteur en sait quelque chose. Sur TF1, il se déshabille et témoigne de son combat. Une séquence bouleversante que votre magazine LDPeople vous propose de partager dans cet article.

Daniel Lévi émeut la France en partageant son expérience

Daniel Lévi est une voix d’or et un homme que ses fans qualifient de merveilleux. Ce 5 février, il était l’une des personnalités qui a accepté de se dévêtir pour sensibiliser le public sur la question du cancer. Avec lui, Camille Lacourt, Laurent Maistret, Christophe Beaugrand, Jeanfi Janssens, Vincent Desagnat, Cartman et Gil Alma ont joué le jeu pour cet opus masculin. Daniel Lévi était donc l’invité surprise de l’émission et son message n’était que plus fort. En effet, il est en train de se battre contre le cancer personnellement.

Daniel Lévi a été atteint d’un cancer du colon. Il appelle le public à se faire dépister le plus tôt possible car cela joue un rôle essentiel dans l’augmentation des chances de guérison. Lui avoue avoir tardé et devoir se battre contre des répercutions sur son foie et ses poumons. Aujourd’hui, il continue de lutter pour éliminer ce qu’il reste sur l’un de ses poumons. Daniel Lévi raconte dans les détails ce qu’il a traversé. Il explique ainsi qu’un an avant qu’il ne fasse des analyses poussées, il avait passé une journée affreuse. Douleurs dans le ventre, vomissements, fatigue. Mais il avait pensé qu’il s’agissait d’une intoxication alimentaire. Conscient que son témoignage peut changer des vies, voire en sauver, il insiste sur le fait que notre corps puisse nous alerter très tôt.

Un public conquit et décidé à soutenir le chanteur

Une chose que retiennent le public et ses fans, en plus de son message, c’est avec quelle incroyable humilité Daniel Lévi partage son expérience. En effet, il dit avoir pris conscience plus que jamais de n’être que temporaire sur la planète. En ainsi avoir réalisé qu’il pouvait être « un passeur » même s’il n’était que de « passage ». C’est dans l’espoir que ce qui lui arrive n’arrive pas à d’autres que le chanteur s’est ainsi confié sur TF1.

Daniel Lévi a bouleversé les participants à l’émission ainsi que le public. En témoigne les innombrables messages qu’il reçoit à travers les réseaux sociaux. Malgré la maladie, le chanteur sortira son nouvel album le 12 février prochain. Il dit s’accommoder autant que possible aux traitements et aux effets indésirables de ces derniers. C’est avec sa passion qui lui fait donc face. Son nouvel album Grâce à toi en est la preuve. Tout comme sa participation inattendue à Mask Singer, sous le costume du robot.

Son message est bien passé et la mission de l’émission est remplie. De nombreux internautes témoignent avoir enfin pris rendez-vous pour se faire dépister et Daniel Lévi en est très heureux.