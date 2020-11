Daniela Martins: ses lourdes accusations pour la mort de FX (Secret Story) contre la production

Daniela Martins sort du silence 9 ans après le décès de François-Xavier. Tout les deux étaient des candidats de la troisième saison de Secret Story, en 2009. Et si Daniela Martins sort du silence aujourd’hui, c’est qu’elle a pris le recul nécessaire pour réaliser que la production a sa part de responsabilité, selon elle, dans le décès de FX. En effet, le jeune homme, éliminé en demi-finale, a mis fin à ses jours en 2011. Lors de l’interview qu’elle accorde à Gossip Room, elle vide son sac et porte de lourdes accusations sur la production de Secret Story. Ses propos risquent de créer la polémique et de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Car c’est, quelque part, au principe même de la télé-réalité que s’en prend Daniel Martins.

Daniela Martins revient sur son passé dans l’univers de la télé-réalité

Daniela Martins ne resta pas longtemps dans la maison des secrets. Hors de la maison après les premiers votes du public, elle a continué de suivre l’émission derrière son écran de télévision. Et elle ne cache pas que la manipulation de la production lui sautait alors aux yeux. En effet, elle était en couple avec l’un des candidats présents dans la villa. Déterminée à préserver son couple, elle s’est affairée à écrire de nombreuses lettres à son petit-ami de l’époque. Des lettres qu’il n’a jamais reçu. Selon elle, c’était totalement du fait de la production car cela faisait davantage d’audience si ce dernier se mettait en couple avec une autre des jeunes femmes encore dans la maison des secrets.

Mais en 2009 et pendant les quelques années qui suivirent, Daniel Martins n’avait pas le recul nécessaire pour réagir. Elle a même participé aux Anges de la télé-réalité par la suite. En revanche, aujourd’hui, les télé-réalité sont de l’histoire ancienne. Et elle ne digère toujours pas le décès de son camarade FX. Se remémorant sa participation à Secret Story, elle réalise à quel point la manipulation faisait partie de la marque de fabrique de la production. C’est en tout cas ce qu’elle confie à Gossip Room lors de son entrevue.

Le décès de François-Xavier aurait-il pu être évité ?

Elle n’hésite pas alors à appeler la production du show à prendre ses responsabilité quant à la mort de François-Xavier. Selon elle, FX voulait à tout prix être célèbre et il ne supportait pas de pas avoir réussi à l’être. C’est donc deux ans après son passage dans la maison des secrets qu’il décide de mettre fin à ses jours. Daniela Martins est aujourd’hui persuadée que la production aurait dû se rendre compte de la fragilité émotionnel du candidat recruté. Et la mère de FX est totalement d’accord avec cette analyse.

La polémique enfle sur la Toile et les internautes aussi supposent que François-Xavier n’aurait pas dû intégrer le programme. La production n’a pas encore réagi aux accusations de Daniela Martins qu’elle profère lors de son interview pour Gossip Room.