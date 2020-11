“Dans quoi il m’a foutu” Brigitte Macron ne supporte plus les attaques sur sa différence d’âge avec son mari

Le 21 décembre prochain, le chef de l’Etat Emmanuel Macron célèbrera ses 43 ans. En avril 2020, sa femme a fêté ses 67 années. Un âge régulièrement critiqué, ce qui l’a souvent affectée.

« Brigitte Macron a résisté à la canicule ! » A la rentrée 2018, la blague de Laurent Ruquier dans l’émission On n’est pas couché après les congés estivaux avait ciblé la Première dame. Les pics concernant son âge, elle s’y est habituée au fil du temps même si ce n’est pas facile. Les attaques viennent de plusieurs endroits. Même de chefs d’Etat. C’est le cas du président brésilien Jair Bolsonaro et aussi Donald Trump. Ce fut aussi le cas de François Hollande.

Hollande critique Brigitte Macron

Lors de soirées entre amis, l’ancien président François Hollande et son amoureuse Julie Gayet, prennent un malin plaisir à nommer Brigitte Macron : « la vieille ». Ce type d’attaque, l’ex enseignante de Français y était prémunie. « Dans quoi il m’a foutue ? », dirait souvent la première dame, indiquaient les journalistes Ava Djamshidi et Nathalie Schuck dans leur ouvrage intitulé « Madame la présidente » paru au début de l’année 2019. « On a cherché les emmerdes… », balance-t-elle en parlant de ses 24 années d’écart avec son époux.

Brigitte Macron, un obstacle à la réélection de son mari ?

Depuis longtemps, Brigitte Macron, âgée de 67 ans, est consciente que son âge pourrait constituer une gêne à l’élection de son époux. Elle lui avait dit qu’il fallait se présenter en 2017, parce que la différence d’âge risquait de lui porter tort s’il patientait jusqu’en 2022 pour briguer la plus haute fonction de l’état. « Ce n’est pas quelque chose que j’ai fait. Je vais vieillir, on ne choisit pas », indiquait-elle dans le livre. Maintenant, à 42 ans, le locataire de l’Elysée commence à avoir plusieurs cheveux blancs. Un élément qu’un proche a fait remarquer à Brigitte Macron. « Oh, tu sais, moi j’y vois un avantage, c’est qu’il vieillit plus vite que prévu. Il est en train de me rattraper ! », s’était-elle amusée.

Brigitte au cœur de rumeurs

A l’automne 2018, toujours affectée par l’affaire Benalla qui a constitué une énorme surprise pour elle, Brigitte Macron était assez triste de cette situation totalement inattendue. À ce moment-là, une rumeur circulait sur plusieurs réseaux sociaux. D’après cette fausse information, elle mentirait sur son âge réel. Elle avait pris la décision de partir plusieurs jours au Touquet, là où se trouve la résidence secondaire du couple. Une bâtisse en plein centre-ville qui suscite la curiosité des touristes. « Elle en a marre qu’on parle de son âge, elle sature », avait alors indiqué un proche dans le journal Le Parisien. Depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, Brigitte est fatiguée d’être attaquée sur son âge ou son physique. Cela irrite énormément Emmanuel Macron qui l’a défend à chaque fois qu’il en a l’occasion.