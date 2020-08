Danse avec les stars 11ème saison compromise? Camille Combal donne le signal d'alarme !

Alors que l’émission Danse avec les stars sur TF1 reprend d’habitude à l’automne, cette nouvelle saison semble plus que compromise. D’après la production, la onzième saison devait donner rendez-vous aux spectateurs début 2021 mais les derniers propos de Camille Combal viennent contredire cette date. Et ce qu’il explique est plutôt inquiétant.

Danse avec les stars : c’est 10 ans de moments inoubliables avec Shy’m, Emmanuel Moire, Rayane Bensetti, Alizée, M’ Pokora, Loïc Nottet, Laurent Maistret, Agustin Galiana, Clément Rémiens ou encore Sami El Gueddari. Cette émission qui est l’adaptation du programme britannique Strictly Come Dancing rassemble depuis 2011 des millions de fans et jusqu’à 6 millions de téléspectateurs. Mais avec le Covid-19, Danse avec les stars est aujourd’hui sur la sellette.

Le programme connaît le même sort que de nombreux autres séries, films et plateaux télé : à cause de l’épidémie, dès mesure sanitaires strictes ont compliqué les tournages pour limiter la propagation du virus. Alors difficile d’imaginer Danse avec les stars où tous les candidats suivraient scrupuleusement les gestes barrières ? Pourraient-ils donner les mêmes performances scéniques, qui demandent une grande performance physique, en portant un masque ? Pire encore : comment garder ses distances avec son partenaires de danse ? Il est impossible de danser la rumba sans pas collé-serré, ou faire un porté de sa partenaire à plus d’un mètre de distance qu’elle. Alors forcément, devant ce constat de l’impossible, la chaîne TF1 a décidé de ne pas faire prendre de risques aux participants de l’émission. Aux candidats, aux membres du jury mais aussi à la centaine de personnes de l’équipe technique qui assure le show hors caméra.

“Nous espérons être là au printemps 2021.”

Les producteurs de l’émission ont donc officialisé cette douloureuse situation en juin dernier. Ils s’adressaient alors à nos confrères du Parisien : “Nous espérons être là au printemps 2021. S’il n’y a pas eu de nouvelle vague du virus à l’automne, on pourra faire venir des spectateurs”. Depuis cette annonce, les fans de l’émission guettaient avec impatience toute information sur les prochaines dates de tournage mais elles ont été déçus par les propos de Camille Combal.

“Mettre un mètre de distance pendant un slow, ce n’est pas le plus simple”

Interrogé par PureMédias ce jeudi 27 août, Camille Combal a réagi à propos de cette date donnée par les producteurs, : « Je ne sais pas mais moi, dans mon calendrier, rien n’est noté à cette période hormis une pédicure. C’est ma grosse actualité pour le moment ». L’animateur se serait même esclaffé ! Il a tout de même confirmé que les équipes planchaient actuellement sur le casting. « Nous espérons en tout cas qu’il y aura rapidement une nouvelle saison de Danse avec les stars. (…) Mais là où Mask Singer peut se tourner avec les masques, autant en danse, mettre un mètre de distance pendant un slow, ce n’est pas le plus simple… ». Enfin, pour consoler les fans de l’émission, Camille Combal essaye de voir le bon côté des choses : « Cela va créer en plus d’attente pour la prochaine saison… Même si, à titre personnel, j’aimerais bien qu’il y ait une saison qui se tienne bientôt. Mais il faut que tout puisse se faire dans la sécurité ». Pas sûr que ce soit une réponse satisfaisante pour les plus grands fervents de l’émission…

Alix Brun