Danse avec les stars : il y en a certains qui ont bien négocié leur salaire…

Le programme « Danse avec les stars » est arrivé à la seconde place des audiences avec 3,42 millions de téléspectateurs (18,3% du public), un chiffre en baisse par rapport à la semaine passée. Après deux semaines de compétition, c’est Liane Foly (et son danseur Christian Millette) qui a été la première à être éliminée.

Ladji Doucouré et Sami El Gueddari les moins bien payés

Selon notre confrère, Ladji Doucouré et Sami El Gueddari (les moins connus du public) seraient les moins bien payés de cette saison 10 de DALS avec de 20 000 euros pour participer au programme, voire plus, s’ils avancent dans la compétition.

Avec 25 000 euros, l’acteur des « Bracelets rouges » Azize Diabaté prend l’avant-dernière place. Suit le compagnon de Caroline Receveur, Hugo Philip. Le mannequin émarge à 35 000 euros, il est talonné par le journaliste de l’Equipe Yoann Riou et ses 40 000 euros.

Avec un cachet de 80 000 euros, Clara Morgane est au top, juste devant Moundir et la comédienne Elsa Esnoult (70.000 €). Tout en haut de la pyramide ‘salaire’, se trouve Linda Hardy qui a empoché 110 000 euros pour sa participation à « Danse avec les stars », saison 10.

Camille Combal n’a pas de « vie sociale »

« Danse avec les stars« , « Carpool Karaoke » et bientôt « Qui veut gagner des millions? » remplace Jean-Pierre Foucault, sans oublier la radio matinale du lundi au vendredi sur Virgin Radio! Il suffit de dire que Camille Combal n’a que peu de temps chaque jour.

Un planning chargé, mais cool

Dans Ouest France, il explique que son « emploi du temps est chargé mais agréable »: « Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir trop de vie sociale, nous le manquons certainement.

Ensuite, nous avons la chance de ne pas faire cela en termes de commerce physique, mes parents étaient restaurateurs, ils travaillaient plus d’heures que moi et se plaignaient beaucoup plus », explique Camille Combal (38 ans).

Après avoir quitté C8 et TPMP, Camille Combal explique calmement: « J’ai quitté un groupe d’amis, je suis parti en ami et rien n’a changé depuis. Je suis parti de façon claire, propre et planifiée. Je pense que j’étais là, c’était un nouveau défi. Je suis allé là où je voulais le plus « , prévient l’hôte …

