Danse avec les stars: Énorme souci de casting, les stars annulent leur participation !

Danse avec les stars est l’événement de la rentrée de septembre depuis près de 10 ans. Lancée en 2011, l’émission met en lumière des célébrités de tous les domaines pour les associer avec des danseurs professionnels. En équipe, ils s’affrontent dans des danses endiablées qui ravissent le public. Mais cette année, la pandémie contrarie les plans de l’émission. En effet, la nouvelle saison de Danse avec les stars est reportée au mois de mars prochain. De ce fait, les personnalités sélectionnées pour le casting se désengagent les unes après les autres car elles n’avaient pas prévu ce décalage. Les fans sont inquiets.

Danse avec les stars rencontre des difficultés liées à la pandémie

Danse avec les stars se fera languir plus longtemps que d’habitude cette année. En raison des contraintes liées à la pandémie, les normes sanitaires évoluent. Difficile dans de telles conditions de proposer des duos de danseurs issus de différentes milieux artistiques. En effet, il faudra effectuer des tests sérologiques et garantir la sécurité de tous en plateau. Mais la danse suppose des rapprochements que les nouvelles normes sanitaires en vigueur ne saurait tolérer. C’est donc à regret que la production de Danse avec les stars prend la lourde décision de reporter les tournages. Et du même coup, la diffusion de l’émission. De plus, c’est en direct que les duos présentent leurs performances devant le jury et le public. Autant d’éléments qui ne collent pas avec les règles qui entrent en vigueur afin d’endiguer la propagation du virus qui fait rage.

Une nouvelle date pour l’émission

C’est donc pour le mois de mars, au lieu du mois de septembre, que Danse avec les stars reviendra sur les écrans de télévision. Et le casting qui était prêt à rentrer en jeu dès septembre se voit alors complément chamboulé. En effet, les célébrités ne seront pas capables d’honorer leurs engagements avec ce changement de calendrier. Danse avec les stars va alors devoir faire en sorte de recommencer ses recherches pour proposer un nouveau casting. Des mois de travail à recommencer depuis le début en somme. De quoi inquiéter les fans qui espéraient que la pandémie n’allait pas freiner le retour de Danse avec les stars à la télévision.

D’après les magazines Voici et Le Parisien, les fans de Danse avec les stars devront prendre leur mal en patience. Car c’est bel et bien pour le mois de mars 2021 que les danseurs seront de retour. Avec à leurs bras, des célébrités issus de différentes domaines artistiques étrangers à celui de la danse.

Des nouveautés prévues pour le retour de Danse avec les stars

D’autres changements vont s’opérer du même coup. Pour garantir le retour des fans de Danse avec les stars malgré l’attente prolongée, des nouveautés vont mettre l’eau à la bouche du public. En effet, il a été annoncé dans Le Parisien que le rôle de Karine Ferri allait évoluer. Dans quel sens ? C’est encore un mystère. Cependant, elle resterait à la présentation du show aux côté de Camille Combal. La onzième saison de Danse avec les stars n’a pas encore révéler toutes ses surprises. Et le report de septembre à mars 2021 va lui laisser le temps de peaufiner ces détails.

Le public de Danse avec les stars est forcément déjà impatient de retrouver l’émission. En effet, ce fut un coup dur que d’apprendre le report des diffusions. Mais la pandémie décide et nous devons tous nous adapter. L’enjeu est trop grave pour prendre des décisions légères pendant cette période de crise sanitaire mondiale. Aussi, pour encourager au respect des règles, la production indique que si la France ne déplore pas de deuxième vague sur le territoire, le public pourrait participer à l’émission. Cela serait une très bonne nouvelle pour Danse avec les stars car le public fait partie intégrante de l’enthousiasme qui est présent en plateau. Leurs applaudissements, leurs sursauts, leurs regards sont autant d’éléments qui galvanisent les danseurs et qui rendent les émissions exceptionnelles.

Le confinement et la pandémie n’auront pas le moral d’acier de la famille de Danse avec les stars

Pendant la période de confinement, les danseurs de Danse avec les stars ont clairement fait savoir aux fans qu’ils leur manquaient. Sur le compte Instagram de l’émission, nous avons pu découvrir des chorégraphies inédites accompagnées de messages de soutiens. La danse était alors une belle façon de bouger depuis chez soi et de partager des moments ensemble malgré la distance.

Danse avec les stars prouve également de cette façon qu’elle n’oublie pas ses fans. Son public compte pour elle car sans lui elle ne connaîtrait pas un tel succès. Il y a alors de fortes chances pour que les fans de Danse avec les stars se rassurent. Malgré le report des dates de l’émission, elle sera de retour encore plus forte et encore plus divertissante. Même si ce sont des informations réjouissantes, elles n’enlèvent malheureusement rien au fait que le report va nous faire languir.

Mais ne dit-on pas que l’on se quitte pour mieux se retrouver? Et que l’absence peut entretenir le manque ? Et que ce dernier est indispensable dans une relation saine ? Autant de manière de relativiser cette situation. Car quoi qu’il arrive, nous pourrons prochainement retrouver Danse avec les stars à la télévision pour notre plus grand plaisir. Vibrer d’émotions et danser avec la grande famille de l’émission. À vos calendriers donc pour changer la date de diffusion de Danse avec les stars et à vos réseaux sociaux pour suivre l’actualité de l’émission et découvrir le nouveau casting qui se mettra en place.