Danse avec les stars: la prochaine saison annulée définitivement? Camille Combal nous explique

Les fans de Danse avec les stars sont à bout. En effet, l’émission a été repoussée en raison de la Covid-19, crise traversée de puis le mois de mars. Et l’émission n’est pas certaine de revenir compte tenu des protocoles stricts à respecter. Camille Combal en dit plus sur ce fait.

Pourra-t-on ravoir Danse avec les stars pour une nouvelle saison ? Les téléspectateurs se questionnent, surtout depuis que Jean-Marc Généreux, jury phare du programme, a quitté TF1 pour France 2.

Le québécois a rejoint le service public pour présenter Spectaculaire tous les samedi soir, après des années passées au côté de Chris Marques. À l’origine, c’était la case occupée par Patrick Sebastien. Mais Jean-Marc Généreux a de changer d’émission parce qu’il n’était pas certain de l’avenir qu’il aurait pu avoir avec : « Je ne sais pas quand pourra revenir Danse avec les stars, un spectacle avec beaucoup de proximité, indiquait-il à 20 minutes. Et personne ne sait, même pour 2021. Le report de la onzième saison a énormément pesé dans mon choix. Emotionnellement, c’est difficile de quitter tout ça », s’est-il exprimé.

Même si d’un point de vue mesures sanitaires, reprendre la compétition semble assez critique, Camille Combal a toutefois tenu à rassurer les équipes et les spectateur quant au tournage de la saison prochaine.

Danse avec les stars bientôt le grand retour ?

Selon l’ancien animateur de la matinale Virgin Radio, l ‘émission sera de retour bientôt.

C’est en voyant et en comparant l’évolution du programme dans les autres pays, qu’il peut tirer cette conclusion « Les versions anglaise et américaine tournent actuellement donc en toute logique, ça veut dire que c’est possible » a indiqué Camille Combal à TV Mag. Pas de raison que la France en soit donc privé.

Danse avec les stars

Camille Combal affirme aussi que le groupe et la chaîne font tout leur possible pour que ce soit possible dans la mesure où la santé de chaque acteur de l’émission peut être protégée :

« Je sais qu’il y a une volonté de TF1 et de tout le monde pour que l’on puisse faire DALS cette saison. Mais on ne le fera que si on peut établir un protocole sanitaire qui met en sécurité tout le casting et nos équipes ». S’est-il exprimé.

Quant aux internautes et aux fans de Danse avec les stars , il vont devoir prier fort pour voir leur programme préféré revenir sur petit écran.