Danse avec les stars: Laurent Ournac raconte des anecdotes choquantes

Danse avec les stars: Le bien connu Tom Delormes de la série Camping Paradis de TF1, a également tenté l’expérience d’animateur. En effet, il a présenté Danse avec les stars aux côtés de Sandrine Quétier de 2015 à 2016. Pour deux saisons entières, il anime l’émission à laquelle il avait participé en 2013, pour la quatrième saison de Danse avec les stars. Des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans la mémoire du comédien. Mais tous ne sont pas si bons que cela.

Danse avec les stars, une expérience peu recommandable selon Laurent Ournac

Danse avec les stars c’est avant tout une compétition. Et dans toute compétition, la rivalité des candidats peut être difficile à gérer. Les coups bas peuvent survenir pour tenter de déstabiliser les adversaires. En 2013, Laurent Ournac danse avec Denitsa Ikonomova. Le couple de danseur arrive à la cinquième place du concours. Une belle performance quoi qu’on en dise.

Et si une belle émotion se dégage de l’ambiance en plateau, la compétition est rude. Laurent Ournac raconte au magasine Gala les déboires qu’il a du affronter. En tant que présentateur, Laurent Ournac a du se battre pour garder sa place. Il assure alors que certains lui ont fait des croche-pattes. Pendant ses animations, il a du éviter les chutes pour assurer le spectacle. Pas évident en effet de faire plusieurs choses en même temps dans une telle ambiance. Le milieu de la télévision, n’est effectivement pas fait pour tout le monde. Tout le monde veut sa place au soleil et il faut savoir montrer les crocs pour se faire respecter.

Laurent Ournac ne se sent pas dans son élément

Mais ce n’est pas dans la nature de Laurent Ournac de jouer les méchants. Même si il s’est bien battu pour présenter Danse avec les stars deux années consécutives, il explique qu’il a été « aidé » à laisser sa place. En tant que spectateurs, il ne se dégage pas du tout une telle atmosphère. Pourtant, les anecdotes de ce genre sont nombreuses. Laurent Ournac n’est pas le premier, et ne sera pas le dernier, à faire les frais de coups bas. Le comédien confie aussi avoir mal vécut les jugements constants de chacun de ses faits et gestes. En effet, si les réseaux sociaux permettent de rester connectés et d’avoir d’innombrables informations, ils sont aussi le théâtre d’un défoulement général. Sur Twitter surtout, tout le monde a son mot à dire concernant les personnalités publiques. Et le présentateur qu’il était a pris cher comme on dit. Laurent Ournac a eu du mal à vivre cette expérience sans se remettre constamment en question.

Pas évident finalement pour lui d’être un animateur. Ce métier n’est pas donné à tout le monde. Il reconnaît d’ailleurs Nikos Aliagas comme étant le grand maître du genre. Ce présentateur est en effet la star incontestée de la discipline.

Camping Paradis manque terriblement à Laurent Ournac

Laurent Ournac termine son entretien avec Gala en disant qu’il est bien plus à l’aise dans le métier de comédien. Depuis qu’il est le rôle phare de Camping Paradis, Laurent Ournac est complètement épanouit. De plus, sur son compte Instagram il n’hésite pas à dire combien lui manque sa tenue de tournage. Depuis le confinement, le 16 mars, l’acteur a du rester chez lui comme nous tous. Les tournages ne pourront pas reprendre avant l’autorisation des autorités compétentes. Une période difficile pour Laurent Ournac comme pour toutes les personnes de son milieu.

Son quotidien s’est réduit à tenir son rôle de papa

Le jeune papa qu’il est à tout de même de quoi s’occuper à la maison. Les parents ne vivent en effet pas le même confinement que les personnes sans enfants. Devoir s’occuper jour et nuit des plus jeunes peut relever de l’exploit. Ce sont les enseignants qui doivent se frotter les mains de savoir que les parents comprennent enfin la complexité de leurs métiers. Avec des classes comprenant souvent un minimum de trente élèves, ce sont finalement des héros du quotidien eux aussi à leur façon. le comédien lui-même prend le temps de saluer l’engagement des fonctionnaires de l’éducation. Sur son compte Instagram, voici une photo de lui en train de se mordre le poing pendant qu’il accompagne sa fille aînée dans ses devoirs.

Sa publication Instagram s’accompagne d’un beau message à destination du personnel enseignant. Comme beaucoup de parents, le confinement lui a permis de se rendre compte de la difficulté de la transmission pédagogique. Il salue alors les efforts des professeurs qui sont eux aussi un rôle essentiel de notre société. Les enfants sont notre avenir et l’éducation permet de former les esprits de demain. Sans les professeurs, les parents ne pourraient pas réussir autant qu’ils le font dans leurs vies professionnelles.