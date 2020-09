Danse avec les stars : Scoop, se danseur phare et emblématique au casting de Léo Mattei

Danse avec les stars: Alors que Jean-Luc Reichmann continue de cartonner quotidiennement sur TF1 dans Les douze coups de midi, c’est aujourd’hui avec une autre actualité qu’il revient. L’un des animateurs préférés des Français est également connu pour son rôle dans la série Léo Mattéï, Brigade des mineurs. Et dans le feuilleton qui fait fureur depuis bientôt 8 ans sur la première chaîne française, le comédien vedette s’apprête à accueillir un nouvel invité. Une guest star issue du célèbre programme Danse avec les stars.

Après plusieurs reports et de nombreuses semaines d’hésitation, les tournages de Léo Mattéï, Brigade des mineurs ont repris. Un soulagement pour Jean-Luc Reichmann qui est très attaché à ce personnage qu’il incarne. C’est donc dans la belle ville de Marseille que toute l’équipe de production se retrouve une fois de plus pour enregistrer la série.

Les fans du programme sont donc très impatients de connaître le casting de cette huitième saison. Il est vrai que c’est devenu une habitude pour Jean-Luc Reichmann. Chaque année, il accueille de célèbres noms au générique de son feuilleton qui rencontre un véritable succès. Les saisons précédentes, les téléspectateurs découvraient à l’écran les visages de Florence Pernel, Catherine Marchal, Jean-Luc Aubry, Solène Hébert et Sagamore Stévenin. Cette année, c’est le nom d’une célébrité repérée dans Danse avec les stars qui va rejoindre les autres acteurs de Léo Mattéï.

Dans un message publié sur son compte Instagram, le lundi 21 septembre 2020, Jean-Luc Reichmann était donc très heureux d’annoncer l’arrivée prochaine d’Anthony Colette. Les deux hommes avaient d’ailleurs pris la pose pour l’occasion. Un cliché sur lequel ils semblaient visiblement heureux de cette nouvelle. En commentaire de cette publication sur les réseaux sociaux, le mari de Nathalie Lecoultre a simplement écrit ” Bienvenue à Anthony Colette dans la série Léo Mattéï “. Le jeune homme de 25 ans qui s’est fait connaître dans le célèbre concours de danse s’apprête donc à entamer une nouvelle carrière. Un artiste qui a marqué par son talent le programme de TF1. Jean-Luc Reichmann reconnaît avoir été très impressionné par Anthony Colette. Il est aussi très fier de l’accueillir dans la série. C’est donc un visage loin d’être inconnu qui arrivera bientôt sur les écrans, par le biais de Léo Mattéï, Brigade des mineurs.

Danse avec les stars

Devenu célèbre grâce à son arrivée dans le programme de TF1 en 2017, le champion de danse a rapidement marqué les esprits. Si malheureusement, il n’a jamais remporté le concours, il termine chaque année avec de jolis résultats. En plus de ses extraordinaires prestations, Anthony Colette s’est également fait remarquer pour une autre raison. En effet, grâce à sa rencontre avec Iris Mittenaere sur le concours, les deux jeunes gens avaient fini par tomber amoureux l’un de l’autre. Un couple qui aura duré quelques mois avant que les deux tourtereaux ne se séparent. L’ancienne Miss France et Miss Univers 2016 a, elle, de son côté, refait sa vie, aux côtés du nouvel élu de son cœur, Diego El Glaoui. Quant à Anthony Colette, on ignore qui partage sa vie actuellement. Mais les talents du jeune homme ne s’arrêtent pas à la danse. L’artiste est aussi un businessman. Il a également créé une société en 2019 qui commercialise une boisson de luxe. Curieux de tout, le champion de France de danse latine se lance aujourd’hui dans la comédie. Une nouvelle carrière qu’il doit aux équipes de production de Léo Mattéï, Brigade des mineurs, mais aussi à Jean-Luc Reichmann qui visiblement se réjouit de l’accueillir.

Les téléspectateurs devraient donc bientôt pouvoir découvrir les nouvelles aventures du Commandant Marseillais dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Si dans un premier temps le nom d’Ingrid Chauvin avait été annoncée pour participer au feuilleton, il semble que les plannings aient été difficiles à faire coïncider. Il est vrai que la belle jeune femme est très occupée avec les tournages de Demain nous appartient qui cartonne aussi sur TF1.

Concernant l’intrigue, Jean-Luc Reichmann révélait quelques informations au mois de juin dernier. Dans une entrevue accordée au magazine Télé 7 Jours, le présentateur vedette des Douze coups de midi annonçait que les scénaristes travaillaient d’arrache-pied. ” On peaufine les scénarios, mais comme c’est une série qui parle de l’enfance et se tourne avec des enfants, nous faisons très attention à ce que tout soit nickel “.

Depuis sa première diffusion en décembre 2013, Léo Mattéï, Brigade des mineurs a très vite rencontré l’adhésion du public. Et ce nouvel emploi est toujours un véritable bonheur pour Jean-Luc Reichmann. Une série télévisée policière, dans laquelle le mari de Nathalie Lecoultre se sent parfaitement bien.

Cette année, ce seront 6 épisodes qui seront tournés. L’année dernière, le comédien n’avait malheureusement pu enregistrer que quatre épisodes. Il faut dire que Jean-Luc Reichmann avait connu une année très chargée puisque en plus des Douze coups de midi, il était tous les soirs en représentation. “ L’année dernière, j’ai donné 130 représentations de la nouvelle version de la pièce Nuit d’ivresse. Je n’ai donc pas eu le temps de tourner 6 épisodes “ avait-il confié à Télé-Loisirs. Mais pour cette saison, il pourra se concentrer à 100 % sur son rôle de policier dans lequel il s’est glissé, il y a presque 8 ans. Toujours prêt à accueillir de nouveaux talents, Jean-Luc Reichmann se réjouissait de l’arrivée de l’une des têtes d’affiche de Danse avec les stars qui va le rejoindre sur les plateaux de tournage.

Il est vrai que Jean-Luc Reichmann aime toujours venir en aide quand il le peut. C’est d’ailleurs ce qu’il avait fait l’année dernière avec Lenni-Kim. ” Il n’avait même pas 16 ans quand j’avais animé Danse avec les stars, la saison au cours de laquelle un animateur différent faisait une soirée. Je l’avais vu sur le plateau et je l’avais trouvé bouleversant. Il chantait, dansait, avait joué la comédie. Je lui avais dit qu’on ferait peut-être quelque chose ensemble. Un an plus tard ça s’est fait ” avait expliqué Jean-Luc Reichmann à Pure People il y a quelques mois.

Une preuve une fois de plus de la grande générosité du présentateur et comédien qui se réjouit d’aider de jeunes talents. C’est donc ce qu’il s’apprête à faire avec l’arrivée d’Anthony Colette. Un jeune homme qui pourra compter sur la bienveillance et l’aide du célèbre homme de télévision pour le conseiller au mieux dans cette nouvelle aventure.