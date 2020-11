Danse avec les stars: TF1 dévoile une très mauvaise nouvelle !

Tellement redouté, le reconfinement est arrivé. Et cette décision a d’énormes conséquences sur la vie des Français. Mais également pour les chaînes de télévision. C’est pourquoi, TF1 a dû se résoudre à annoncer une très mauvaise nouvelle. En effet, deux de ses programmes phares vont devoir s’adapter.

Décidément cette année 2020 est véritablement à effacer des mémoires. Face à la pandémie, les décisions du gouvernement se succèdent. Mais malgré tous les efforts fournis, le virus a repris du poil de la bête. Pire, puisque l’on vient de vivre un deuxième confinement. Malheureusement, le gouvernement ne semble pas avoir eu le choix. Cependant, ces décisions ont d’énormes conséquences encore difficiles à chiffrer. D’ailleurs, une sphère d’activité est touchée de plein fouet. Puisqu’en effet, tout comme le monde de la culture en général, l’industrie du spectacle va connaître un grand coup d’arrêt.

Danse avec les stars

Et la télévision sera évidemment soumise à de nouvelles règles. En toute logique, les émissions ne pourront plus accueillir de public du tout. Comme cela était prévu, il faudra encore accentuer les mesures de protection sanitaires. Et pour certains programmes, ce sera un véritable chambardement. N’échappant pas à la règle, la direction de TF1 a dû prendre des décisions rapides. Selon toute vraisemblance, de nombreux programmes vont être modifiés en profondeur. Dans cette longue liste de chamboulements, Danse avec les stars et les NRJ Music Awards vont connaître une situation très compliquée. Ce 2 novembre dernier, Ara Apikian, directeur des programmes de TF1 a expliqué sa stratégie.

Interviewé sur France Info, le responsable de la première chaîne française semble accuser le coup. Après déjà de nombreux reports, Danse avec les stars n’est pas près de rejoindre la grille des programmes. ” Chaque situation est un cas particulier. Toutes n’ont pas les mêmes conditions de tournage (… ). Pour Danse avec les stars, si la situation perdure, je pense qu’on ne pourra pas le faire rapidement, il faudra qu’on décale un petit peu plus tard dans l’année mais on refera une saison “ a déclaré le patron des programmes de TF1.

Malgré ces mots rassurants, les fans de l’émission ne semblent donc pas près d’assister aux nouvelles performances des danseurs. Lors de cet entretien dans l’Invité Média, Ara Aprikian a évoqué le cas d’un autre programme. Même si les NRJ Music Awards ne sont pas en danger, la cérémonie va connaître une grande première. Habituellement réalisé à Cannes, c’est Boulogne-Billancourt qui accueillera le show cette année. Au vu des circonstances particulières, le spectacle prendra une toute autre forme.

TF1 a donc décidé d’expliquer comment devrait se dérouler la cérémonie. ” On est parti pour faire les NRJ Music Awards dans des conditions adaptées. C’est-à-dire vraisemblablement sans public et avec des tournages qui seront bien séparés les uns des autres. En tout cas on se met au maximum pour pouvoir le faire à la fois dans des conditions de sécurité maximale et à la fois pour pouvoir répondre aux attentes des téléspectateurs “ affirmait l’un des décideurs de TF1. Hélas pour la chaîne, d’autres productions pourraient être touchées par les mesures sanitaires mises en place. À ce jour, il règne encore une grande incertitude. Donc en toute logique, de nouvelles annonces devraient être faites.