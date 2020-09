Danse avec les stars totalement fini? Les raisons pour lesquelles c’est fini en France et pas aux Etats-Unis

Danse avec les stars: Si certaines émissions de télévision ont été moins touchées par les mesures sanitaires mises en place pour le covid-19, d’autres semblent connaître de plus gros problèmes.

Plusieurs animateurs et producteurs ont réussi à reprendre les tournages de leur programme malgré les mesures de distanciation et les gestes barrières obligatoires. Mais pour d’autres émissions, cela semble plus problématique. La chaîne de télévision TF1 se penche donc actuellement sur le problème posé par Danse avec les stars. Selon un article paru dans le magazine Télé Star, le concours de danse le plus célèbre de France serait réellement en danger. Comment imaginer d’organiser des duos en maintenant une distance de sécurité ?

Si dans d’autres pays Danse avec les stars a été maintenu, en France la question se pose toujours. Aux États-Unis, un pays où le programme rencontre un grand succès, le choix de produire la saison 29 a été pris. Malgré la force de la pandémie en Amérique, les producteurs ont, en effet, pris la décision de prendre le risque. Mais bien évidemment, avec quelques précautions. Tous les candidats, les danseurs et les membres de l’équipe subiront un test quotidiennement. Depuis le 14 septembre dernier, la présentatrice Tyra Banks assura l’animation du célèbre show. Les téléspectateurs découvriront cette année dans la compétition le rappeur Nelly, Jesse Metcalfe, l’un des acteurs de Desperate House wife, AJ MacLean du groupe Backstreet Boys ou encore Caroline Baskin connue pour sa participation à la série Tiger King sur Netflix.

Dans un article paru dans le magazine Télé Star le 14 septembre, les journalistes affirmaient que la décision d’enregistrer la version française n’avait pas encore été prise par la chaîne .” À l’heure où nous bouclons, l’avenir à court terme de la nouvelle saison de Danse avec les stars pourrait être compromis “. Une hésitation bien compréhensible au vu de la situation actuelle. Difficile d’imaginer, pour les responsables du programme de faire un tel choix sans avoir étudié tous les risques. Déjà en août dernier, le magazine Public affirmait qu’il y avait très peu de chance de voir Danse avec les stars sur les écrans pour cette saison 2020. Selon leurs sources, le choix de repousser le programme au début de l’année 2021 avait déjà été pris.

Une saison lors de laquelle on devrait retrouver parmi les candidats, Vaimalama Chaves la magnifique Miss France 2019, ainsi que Lola Dubini la youtubeuse et chanteuse. Une autre participante de Danse avec les stars devrait surprendre les téléspectateurs. L’actrice Hélène Rollès connue pour son rôle dans Les Mystères de l’amour et dans Hélène et les garçons, devrait rentrer dans la compétition présentée par Camille Combal et Karine Ferri. Une autre star, qui a été à l’affiche de TF1 ce mois de septembre, sera aussi de la partie. Il s’agit de Mickaël Lumière qui aura marqué les téléspectateurs de TF1 par sa brillante interprétation de Grégory Lemarchal dans le biopic Pourquoi je vis. Un téléfilm qui a été diffusé début septembre sur TF1 et qui a connu un énorme succès. Avec près de 7 millions de personnes présentes devant leurs écrans, cet hommage au célèbre chanteur a été plébiscité par le public d’une très belle manière.

Ce sera donc peut-être une année blanche pour Danse avec les stars. Un programme qui avait également connu de très belles audiences en 2019. Une saison finalement remportée par le nageur handisport français Sami El Gueddari. Le sportif avait devancé Ladji Doucouré, le champion du monde d’athlétisme dans la compétition. Elsa Esnoult, la chanteuse et comédienne, faisait, elle aussi, partie des finalistes. Trois personnalités qui avaient écrasé la concurrence, comme notamment Clara Morgane, Linda Hardy, Hugo Philip ou encore Moundir Zoughari.

Au mois de juin dernier, certains fins connaisseurs de la télévision envisageaient déjà ce scénario. En effet, plusieurs journalistes et chroniqueurs n’imaginaient pas que Danse avec les stars puisse arriver sur les écrans cette année. Dans Touche pas à mon poste sur C8, Clément Garet affirmait que le lancement de la saison allait être reporté à 2021. Mais à l’époque, TF1 n’avait pas confirmé cette information. Des rumeurs qui avaient fait grand bruit au début de l’été.

La présentatrice du célèbre show, Karine Ferri, s’était également confiée dans une interview à TV Magazine. Déjà, le 2 juillet, l’épouse du footballeur Yoann Gourcuff voyait déjà les difficultés s’annoncer. La jeune femme rappelait que le programme, produit par TF1 et BBC Studio France, est en vérité une grosse machine. ” Si à l’antenne, tout parait fluide et jolie, c’est parce que derrière il y a des heures de préparation et de travail. On ne peut pas prendre de décision à la légère, il y a des centaines de gens qui travaillent sur cette émission “ précisait Karine Ferri, avant de donner la tendance : ” Danse avec les stars reviendra quand les conditions seront optimales “.

Lors de cet entretien, Karine Ferri tenait à rassurer ses fans de sa présence dans le prochain programme. Elle affirme également que son rôle allait quelque peu évoluer. “ Évidemment, je serai de la nouvelle saison de Danse avec les stars, comme cela avait été annoncé à la fin de la saison dernière. Il n’y a pas de raison que cela change “. Mais elle annonçait également que sa fonction au coeur de l’émission prendra une nouvelle tournure : “ Nous nous retrouverons avec Camille Combal, mais mon rôle sera un peu différent “. Très fière de participer à ce concept, la présentatrice devra donc encore patienter pour retrouver la célèbre compétition.

Le confinement et la crise du coronavirus auront donc finalement eu raison de Danse avec les stars pour la saison 2020. Les téléspectateurs devront s’armer de patience pour retrouver à l’antenne l’un de leurs shows préférés. Il était évidemment difficile d’imaginer pouvoir réaliser le programme dans de bonnes conditions. Comment réaliser un effort physique prolongé avec un masque ? Comment garder à distance des danseurs, qui sont souvent serrés l’un contre l’autre ? Et comment protéger un programme qui emploie autant de personnes ? Des questions pour lesquelles les responsables de l’émission non visiblement pas trouvés de réponse. Mais il n’est pas question pour la chaîne d’abandonner son célèbre programme que l’on devrait retrouver dès le début de l’année prochaine. Un retour très attendu par les fans de Danse avec les stars.