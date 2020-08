Danse avec les stars : Une personne phare du jury annonce son départ surprise

La prochaine saison de Danse avec les stars est compromise. Sa diffusion devait avoir lieu à la rentrée, comme chaque saison précédente. Mais sa programmation a dû être remise à plus tard, épidémie de COVID-19 oblige. C’est la chaîne TF1 qui a décidé de ne pas faire prendre de risque inutile aux candidats, mais aussi à la centaines de personnes de l’équipe technique qui assure le show hors caméra.

Une autre mauvaise nouvelle vient assumer les plus grands fans de l’émissions puisque ceux-ci viennent d’apprendre que l’un des membres du jury, vraisemblablement le plus emblématique d’entre tous, va quitter l’émission. En effet, au bout de dix saisons, Jean-Marc Généreux jette l’éponge. Jean-Marc Généreux avait pourtant conquis le public par ses fameux “J’achète ! », expression qu’il utilisait quand il était séduit par la performance scénique et technique des candidats. Ce que les téléspectateurs adoraient par-dessus tout, c’était aussi ses tenues vestimentaires toujours extravagantes et il participait à diffuser une énergie positive sur le plateau : on se rappelle notamment ses fous rires très communicatifs, qu’il partageait par exemple avec son grand ami de toujours Chris Marques.

Si Jean-Marc Généreux quitte Danse avec les stars, c’est pour travailler désormais pour une chaîne concurrente : France 2. Après Laurence Boccolini, la chaîne publique rapatrie sur son antenne un autre talent d’une chaîne concurrente. Interviewé par journal quotidien Le Parisien, le papa de Jean-Francis et de Franceska a volontiers raconté qu’on lui a laissé carte blanche pour s’occuper d’un nouveau programme : Spectaculaire. Le concept ? Un télé-crochet en douze émissions qui utilise toutes les disciplines artistiques.

Jean-Marc Généreux a été tout de suite conquis par l’idée de mélanger différentes disciplines. Et l’envie le titillait aussi de se lancer dans une nouvelle aventure après dix ans de bons et loyaux services pour Danse avec les Stars : »Je suis tellement heureux que j’ai envie de le crier sur tous les toits ! (…) On me donne une opportunité unique aux côtés d’autres artistes internationaux. Alors oui, c’est un rêve. Et je vais rêver les deux yeux ouverts.”

“Je ne sais pas quand pourra revenir Danse avec les stars”

Jean-Marc Généreux ne se réjouit pas pour autant complètement puisqu’il sait que de nombreux téléspectateurs fans de Danse avec les stars vont être très déçus. Pour se justifier, il reconnaît que l’épidémie de Covid-19 et la crise sanitaire ont été pour beaucoup dans sa prise de décision. “Je ne sais pas quand pourra revenir Danse avec les stars, un spectacle avec beaucoup de proximité. Et personne ne sait, même pour 2021. Le report de la 11e saison a énormément pesé dans mon choix. Émotionnellement, c’est difficile de quitter tout ça. Mais c’est un nouveau départ“, justifie-t-il.

Et Jean-Marc Généreux n’est pas le seul à s’inquiéter du sort de l’émission. Le présentateur Camille Combal a lui même fait des confidences très inquiétantes : pas de tournage en vue, ni de diffusion certaine au premier trimestre 2021. Comment effectivement assurer la sécurité des candidats qui ne peuvent pas danser avec des masques ni garder un mètre de distance en dansant ensemble ? Voici ce qu’il confiait à nos confrères de PureMedia : »Je ne sais pas, mais moi, dans mon calendrier, rien n’est noté à cette période hormis une pédicure. (…) Nous espérons en tout cas qu’il y aura rapidement une nouvelle saison de Danse avec les stars. Les équipes travaillent sur le casting.” On croise les doigts…

Alix Brun