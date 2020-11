Dany Brillant traumatisé en «dépression» par les attentats du 13 novembre, ce traumatisme qui le hante pour toujours

Le chanteur à succès Dany Brillant était invité sur le plateau de 20h30 le dimanche, sur France 2, ce dimanche 15 novembre.

L’homme de 54 ans, est donc revenu sur sa grande carrière de chanteur, et sur les coups durs de sa vie. Lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, il y a 5 ans, tout a basculé cette nuit-là, la capitale ressemblait à une scène de guerre. Les terroristes ont tué 130 personnes entre les abords du stade de France, et différents restaurants et cafés dans le 11eme arrondissement de Paris, et surtout dans la mythique salle de concert du Bataclan, un véritable carnage !

Cinq ans après, la douleur est toujours aussi forte. Beaucoup se souvient parfaitement de ce qu’ils faisaient ce soir-là tout comme l’animateur Christophe Beaugrand, qui devait tourner la finale de l’émission Secret Story.

« Nous étions censés faire la fête. Alors qu’autour, c’était l’enfer. C’était il y a 5 ans. J’ai l’impression que c’était hier », se souvient-il.

L’artiste reste lui aussi très marqué par cette nuit tragique, tout comme beaucoup de français.

Le chanteur ne s’en est pas remis tout de suite, comme il a expliqué à Laurent Delahousse, ce dimanche 15 novembre.

DANY BRILLANT MEURTRI

Dany Brillant, invité sur le plateau de 20h30 le Dimanche, sur France 2, est alors revenu sur l’histoire de ses parents, qui, en 1965, ont dû fuir Tunis lorsqu’il était encore tout petit, en pleine guerre des six jours ….

Dany Brillant se souvient “d’un petit groupe d’extrémistes”, “venus saccager le magasin de son père et qui ont commis certaines violences”. “C’est vrai que l’exil c’est une blessure, de perdre son pays, d’être chassé aussi…”, explique le musicien romantique. Et d’enchaîner : “Mon père, le problème qu’il a eu, c’est qu’il était très aisé là-bas, il avait presque une vie bourgeoise et il s’est retrouvé manutentionnaire, du jour au lendemain dans un Franprix à Sainte-Geneviève-des-Bois et je crois que ça l’a brisé en fait”, a confié le mari de Nathalie Moury à Laurent Delahousse.

Sa famille a tenté de se reconstruire à Paris et le petit Daniel Cohen, de son vrai nom, est tombé en amour pour la musique tout en gardant de nombreux traumatismes enfouis en lui.

« J’ai été meurtri par les attentats du Bataclan. Je crois que ça résonnait à l’attentat qui a fait que je suis venu en France. Je crois qu’il y a eu un écho à ça » a confié le chanteur de 54 ans.

Dany Brillant, « abattu » en 2015 a bien failli tomber dans une rude dépression : « Je n’avais plus envie de faire de musique, j’étais sec, je n’avais plus d’inspiration. » Pour sublimer sa douleur, l’artiste a choisi une activité dans laquelle il excelle : chanter !

Heureusement, Dany est le Papa de Léah, née en 1993, puis avec sa compagne, Nathalie, de deux garçons prénommés Lino et Dean, et il vient tout juste de sortir un album de reprises en hommage à Charles Aznavour son idole !