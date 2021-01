Daphné Bürki et Gunther Love séparés définitivement? Ce cliché sème le doute et questionne…

Suzanne, c’est leur petite fille et quelques temps après le confinement, le couple Daphné Bürki et Gunther Love s’est malheureusement séparé.

Pourtant une photo d’eux ensemble ce 3 janvier 2021 sème le trouble alors même que l’animatrice a officialisé cette rupture il y a peu.

Les français adorent Daphné Burki, tout comme Fautine Bollaert ou encore Sophie Davant. Elle a en effet toujours eu un goût prononcé pour la mode et des looks colorés ou une attitude très positive, ce qui la fait sortir du lot un peu monotone de la télé, et ça LD People apprécie beaucoup.

Avec l’émission Je t’aime, etc… , elle dépoussière un peu les après-midi sur France 2. Mais malgré un public très présent, l’émission a tout de même dû s’arrêter !

La jeune femme, dès son arrivée sur Canal + s’est montrée

pétillante et curieuse, et elle est l’heureuse maman de deux filles.

Elle a donc élevé sa fille seule durant un temps jusqu’à de nouveau rencontrer l’amour l’amour dans les bras de Sylvain Quimène, dont le pseudo est Gunther Love.

Très connu comme étant le champion de Air Guitare mais encore musicien ou comédien et même humoriste malgré lui, ils se sont plutôt bien trouvés étant tous les deux assez déjantés ! Étant très amoureux de Daphné Bürki, il a tatoué son prénom sur l’épaule. Mais c’était sans penser à ce qui allait arriver par la suite.

Pendant le premier confinement, Daphné Bürki publiait assez régulièrement des vidéos en direct de son appartement. On le voyait en gros plan avec un air faussement exaspéré et sa fille et Daphné dansant et chantant dans un micro.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par daphneburki (@daphneburki)

Il s’agissait en effet d’un challenge pour Daphné Bürki lancé par les internautes, plus l’animatrice chantait de chansons, plus elle collectait d’argent pour le secours populaire, dont elle est la marraine.

Mais cette période difficile et étrange aurait-elle eu raison d’eux ? On ne les voit en tout cas plus trop tous les deux ensemble en photo sur leurs comptes Instagram respectifs.

Leur histoire d’amour est en effet terminée depuis un moment d’après l’animatrice de France 2, c’est en tous cas ce que Daphné Burki a révélé juste avant les fêtes de Noël. “Un baiser de Noël de mes parents pour vous ! J’ai eu l’immense chance de pouvoir passer les voir alors je pense à tous ceux qui n’ont pas leur proche autour d’eux et qui entendent ‘joyeuses’ ‘fêtes’ ! Moi et mes filles (car oui depuis un bon moment maintenant nous sommes devenues un gang de filles à la maison, c’est dit…) nous vous souhaitons d’arriver à trouver dans les petits détails de la vie un peu de beauté, de la solidarité, de l’amour (jamais trop) et éventuellement une banana bûche”, a en effet écrit l’animatrice de 40 ans en légende de quelques photos de famille.

Ils ont mis un terme à leur relation dans la plus grande discrétion mais ils semblent toujours bien s’entendre malgré la séparation. En Effet, Daphné Bürki vient de publier sur son InstaStories, un cliché sur lequel ils sont ensemble, tous deux arborant des cheveux violet.

Ils semblent s’amuser avec leurs filtres Insta et “bossent même le dimanche“, comme il est mentionné sur le cliché, taguant de nouveau pour l’occasion le Secours Populaire.

Mais sont-ils donc devenus amis ou laissent-ils une seconde chance à leur relation ?