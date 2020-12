David et Stéphanie (L’amour est dans le pré): Nuit agitée, les tensions se multiplient pour le couple hors caméras

La saison 2020 de L’Amour est dans le pré touche à sa fin ! Lundi 30 novembre, dans le dernier épisode en date, M6 diffusait des nouvelles de ses candidats à l’amour. Karine Le Marchand peut être fière de ses talents de marieuse ! Car on pouvait en effet compter plusieurs couples parmi les agriculteurs. Jérôme et Lucile n’arrêtent plus de batifoler. Chez LDpeople, nous sommes carrément fans d’eux.

Jean-Claude ( L’Amour est dans le pré ) lui a carrément entamé une danse nuptiale devant sa prétendante. Le céréalier hyperactif de 63 ans a fini dans son plus simple appareil devant les caméras de M6 ! Mais pour David et Stéphanie, ce n’est pas encore gagné. Car des tensions se sont fait ressentir entre ces deux amoureux.

View this post on Instagram A post shared by L’Amour est dans le pré (@adpm6)

Pourtant, au sein de notre rédaction, certains journalistes de LDpeople pensaient que leur histoire d’amour était bien partie pour durer. David ( L’amour est dans le pré ) le maraîcher semblait en effet bien assorti avec la jolie Stéphanie, tous deux âgés de 50 ans. Dans cet épisode, l’agriculteur devait rendre visite à sa prétendante. Mais rien ne s’est déroulé comme prévu.

Tous deux avaient vraiment hâte de se revoir car cela faisait 5 semaines qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de passer du temps ensemble. Et cinq semaines, quand les sentiments commencent à naître, ça fait long ! Oui mais voilà, David a commencé par faire une grosse bourde !

Manque de bol, David a le mal des montagnes !

“David a loupé son train, donc il vient en voiture. J’étais un peu énervée mais lui aussi. Je lui ai dit qu’il devait trouver une solution“, a raconté non sans amertume Stéphanie. Heureusement pour lui, David de l’amour est dans le pré a finalement atteint sa destination avec seulement deux petites heures de retard. Sa chaleureuse prétendante lui a ouvert les bras chez elle, dans les Hautes-Alpes. Après un petit tour au restaurant, David s’est senti mal. Il n’y pouvait rien mais avouons que ça plombe un peu les retrouvailles ! Apparemment le quinquagénaire avait le mal des montagnes.

View this post on Instagram A post shared by L’Amour est dans le pré (@adpm6)

Manque de bol, lorsque le couple alla dîner chez la sœur de Stéphanie, la famille a reparlé du retard de David. Ce dernier a révélé la réaction de Stéphanie quand elle a appris qu’il avait loupé son train. “Tu fais chier, tu te démerdes“, a-t-il dévoilé à table, mort de rire.

Les tensions s’accumulent… même la nuit !

Les choses ne se sont pas améliorées lorsque les deux tourtereaux de l’amour est dans le pré se sont retrouvés seuls pour passer la nuit. “Cette nuit, elle m’a parlé brutalement trois fois et ça, ça ne me va pas. ‘Pousse-toi tu es trop proche. Tourne-toi tu ronfles…’ A un moment je suis allé fermer la porte et elle est allée la rouvrir. Le pire c’est qu’elle s’est énervée. (…) Moi je ne parle pas comme ça aux gens que j’aime. Je ne veux pas être son larbin, je veux être son homme“, a détaillé David. Enfin, l’agriculteur a quand même gardé le sourire. Et Stéphanie a fini par se détendre. Mais est-ce un bon signe pour la suite de leur relation ? Pas sûr…