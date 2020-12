David et Stéphanie (L’amour est dans le pré) séparés, au plus mal, “Je me suis trompé” totalement dit David !

Cette 15eme saison de L’Amour est dans le pré aura vraiment été pleine de rebondissement. Ce lundi 14 décembre, les téléspectateurs ont assisté au drame de David.

David et Stéphanie: Ils l’avaient quitté heureux et amoureux lors de l’épisode précédent. Or, au moment du bilan, ils le retrouvent célibataire. Que s’est-il passé entre l’agriculteur et sa prétendante ? Pourquoi tout s’est-il écroulé du jour au lendemain ?

Ce lundi 14 décembre 2020, les fans de l’émission présentée par Karine Le Marchand ont assisté à un véritable remue-ménage. En effet, Mathieu a demandé Alexandre en mariage. Ce dernier a complètement fondu en larmes lorsqu’il a appris la nouvelle. Et forcément, il a dit oui. La marieuse des agriculteurs peut se féliciter d’afficher un nouveau couple officiel à son compteur.

David, le papa qu’on surnomme “l’épicurien”

Par contre, pas de chance pour David. Le père de trois enfants, surnommé dans les médias “l’épicurien” revient en effet à la case départ. Le maraîcher et arboriculteur avait certes craqué pour la ravissante Stéphanie. Mais il semblerait qu’il y ait eu quelques couacs dans leur relation.

Sa petite préférence pour Stéphanie “la brune”

Au cours de cette saison, David avait eu un coup de coeur pour deux femmes prénommées Stéphanie. Mais il avait toujours eu une petite préférence pour la brune. Il s’était quand même prêté au jeu. Il avait en effet convié les deux chez lui afin de faire plus ample connaissance.

“Je pense que je me suis trompé ou on s’est trompé. J’y ai beaucoup cru“,

A l’issue de ce séjour, David et sa prétendante préférée avaient accepté de former un couple. Mais quand ce fut au tour de David de rendre visite à sa chérie, on a senti quand de la tension dans l’air. Les deux tourtereaux se sont quand même dit au revoir comme si tout allait bien. Stéphanie semblait bien partie pour se rendre à nouveau à la ferme.

Seulement voilà, quand David s’est retrouvé face à Karine Le Marchand, son verdict a été clair : “Je pense que je me suis trompé ou on s’est trompé. J’y ai beaucoup cru“, a déclaré le père de famille nombreuse. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons de la peine pour lui car David avait confié son coup de cœur dès la phase du speed-dating.

“Elle voulait tout contrôler.”

D’après ses dires, Stéphanie aurait été plutôt psychorigide. Par exemple, elle n’aurait pas supporté entendre un “je t’aime” ou qu’il l’appelle chérie. “Elle voulait tout contrôler. Je me suis dit que quand j’allais lui ouvrir mon cœur, elle allait ouvrir le sien. Mais non. C’est très compliqué chez elle“, a-t-il expliqué lors du bilan.

“Les derniers quinze jours, elle était beaucoup dans la critique“, a-t-il ensuite confié. David a vite compris que ce n’était pas la bonne personne. Mais que le maraîcher se rassure. Comme dit le diction : une de perdue, dix de retrouvée !