David Guetta “attaqué” par un requin ! la vidéo qui fait froid dans le dos

David Guetta est de retour sur les plages et sous le soleil. C’est aux Maldives que le célèbre DJ part en quête de repos et de tranquillité. La crise sanitaire l’empêche de travailler convenablement étant donné l’interdiction des rassemblement. Lui qui ne vit que pour faire danser les foules se retrouve donc bien embêté. Pourtant, il réussi un tour de force en proposant un concert au Louvre pour le soir du réveillon de la nouvelle année. Le public a donc pu célébrer l’événement, chacun chez soi, avec un live de David Guetta. Mais même en vacances, le DJ s’expose à un risque de taille : les requins ! LDPeople vous dit tout.

David Guetta fait une rencontre aquatique insolite

David Guetta fait tout son possible pour ne pas abandonner ses fans. En effet, malgré les interdictions gouvernementales qui compliquent les choses pour l’artiste, il innove pour continuer de faire vibrer son public. Concerts vides mais suivis en ligne, il participe activement à la collecte de fonds pour venir en aide aux hôpitaux. La crise sanitaire a mis à mal le système hospitalier français déjà sur le déclin. David Guetta fait alors ce qu’il peut pour que sa musique reste un vecteur d’espoir.

Néanmoins, on ne peut pas dire que cela lui prenne tout son temps. Depuis le mois de mars dernier, il est très difficile pour les artistes de se rendre utile. Internet et les réseaux sociaux sont devenus indispensables pour cela. Malgré tout, le DJ fait contre mauvaise fortune bon cœur et trouve donc l’occasion de se ressourcer davantage que les années précédentes. Départ sous le soleil des Maldives pour le papa de Tim-Elvis et d’Angie.

Un requin se rapproche dangereusement

Mais il n’avait pas prévu de nager avec les requins ! En effet, l’artiste en plaisante sur son compte Instagram. Le 11 janvier dernier, il partage une publication vidéo dans laquelle il est en train de se baigner. Quand tout à coup, un requin apparaît pas si loin de lui. David Guetta garde son calme et sort de l’eau en douceur et sans précipitation. Heureusement, il n’était pas seul au bord de la plage. La personne qui l’accompagne, certainement sa compagne, filme la scène et le prévient que le requin se rapproche. David Guetta a tout de même bien fait de sortir de l’eau. Après tout, on se sait jamais. Mais il a voulu monter que le sang froid est essentiel. De plus, il n’est pas sans ignorer la mauvaise presse faite à cet animal marin. Car tous les requins ne sont pas des assassins finalement.

Avec humour, David Guetta légende sa vidéo Instagram “Comment survivre à une attaque de requin”. Or, le requin ne l’a absolument pas attaqué. Il était peut-être curieux ? En tout cas, l’artiste n’a pas pris de risques inconsidérés et ses fans s’en rassurent. Ce qu’ils notent également, en commentaires de la publication, ce sont les muscles saillants du DJ. Incroyable mais vrai, ses abdominaux et ses pectoraux ne se sont jamais aussi bien portés. De quoi ravir les internautes au passage et David Guetta le sait bien.