David Hallyday au plus mal, menacé de mort.. obligé d’être protégé par des gardes du corps

Dans un livre consacré à la vie de Johnny Hallyday, son ancien garde du corps et ami fait des révélations étonnantes. En effet, le proche du taulier affirme avoir dû veiller sur la sécurité de David Hallyday. Alors encore un jeune enfant, il est la cible de menaces de mort. Bien conscient de ce risque, le rockeur prend des mesures de protection extraordinaires.

David Hallyday : un enfant de star très exposé

Une biographie très attendue

Depuis sa disparition, les ouvrages concernant Johnny Hallyday se multiplient. Pourtant ce dernier livre devrait néanmoins intéresser les foules. Car ce récit est celui d’un homme qui a très bien connu la star. En effet, durant près de 20 ans Sacha Rhoul n’a pas quitté Johnny Hallyday d’une semelle. Aujourd’hui, l’ancien assistant de la star du rock français se confie sans tabou. Dans cette biographie intitulée Johnny Hallyday et ses anges gardiens / la vérité enfin révélée, l’homme de confiance raconte tout. Et notamment, comment il a protégé David Hallyday de menaces de mort très pesantes.

° On vivait comme un couple, on ne se quittait pas d’une semelle “. De 1966 à 1983, les deux hommes sont inséparables. Dans un premier temps, Sacha Rhoul est engagé comme garde du corps. Mais très rapidement, ses attributions s’élargissent. Mais au début, Johnny Hallyday cherche surtout quelqu’un capable de protéger les siens. Victime de nombreuses intimidations, le rockeur craint pour la vie de sa famille. Donc, il veut leur assurer une protection. Dès lors, il mandate un homme capable de mener cette mission à bien : protéger sa femme Sylvie et son fils David Hallyday.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par david hallyday (@david_hallyday)

Une rencontre professionnelle, puis une amitié de 20 ans

Lorsque Sacha Rhoul rencontre Johnny Hallyday, il est en charge de la sécurité de l’Olympia. Datant de 1966, cette rencontre est importante pour les deux hommes. ” Nous nous sommes tout de suite appréciés “. En effet, le taulier s’est pris de suite d’affection pour le garde du corps. Et peu à peu, il lui a fait confiance pour lui demander d’accomplir d’autres tâches. Mais avant tout, son rôle principal a été de veiller à la protection de David Hallyday et de Sylvie Vartan. ” À l’époque Johnny et Sylvie venaient d’avoir David et recevaient des menaces de mort. Du coup, Johnny m’avait demandé d’être le garde du corps de son fils, d’escorter Sylvie ou la nounou au square. “. Très angoissé par cette pression, Johnny prend donc des dispositions radicales.

Mais très rapidement, il existe plus qu’une relation professionnelle entre le chanteur et l’homme à la carrure impressionnante. ” J’ai fait ça quelques mois, ensuite Johnny m’a proposé de l’accompagner en tournée “. Et à partir de ce jour, ils ne se quittent plus. ” Sans le savoir, je monte ce jour-là dans un grand 8 et allais vivre à ses côtés les plus folles montagnes russes “. Dans une interview accordée à France dimanche, l’ancien homme de confiance de Johnny se souvient de cette époque. Mais comme il le précise, il aurait donné sa vie pour le chanteur. Même si parfois, suivre Johnny Hallyday n’était pas toujours facile. ” Il m’en a fait voir de toutes les couleurs, Johnny était un tsunami à lui tout seul “. Très fier d’avoir été le garde du corps de Johnny, mais aussi de David Hallyday, Sacha Rhoul garde un souvenir et de ces années. Mais surtout, il se rappelle avoir été plus qu’un homme de sécurité, il a été un ami pour Johnny.