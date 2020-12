David Hallyday: Ce dernier secret bien gardé sur son papa enfin dévoilé au grand jour!

Johnny Hallyday a-t-il des secrets? David Hallyday, l’affirme en tout cas. Il explique qu’il a conservé encore quelques secrets sur son père, et certains pourraient bien être dévoilés un jour. Ne vous inquiétez pas, LD People va tout vous expliquer.

David Hallyday révèle avoir des titres inédits de son père

Si vous avez suivi la carrière de Johnny Hallyday, vous savez sûrement qu’il a chanté avec son fils lors de la chanson “Sang pour sang“. David Hallyday explique ainsi, qu’il est fier d’avoir pu réaliser ce projet : “J’ai fait en sorte que ma vie ne soit pas faite de regrets, enfin le moins possible. J’ai fait un album seulement, je pense qu’il était bien réussi musicalement. C’était un moment privilégié de se revoir, puis de passer des moments d’intimité. C’est formidable d’avoir un projet avec quelqu’un qu’on aime, ce n’est pas évident en même temps. Et ça ne me dérange pas que ce fut la seule chose qu’on ait faite ensemble, parce que c’était réussi”.

David Hallyday possède des inédits de Johnny https://t.co/bECOrVp9nd #MRadio — M Radio (@mradiofr) December 3, 2020

Mais tout le monde se pose une question, est-ce que David Hallyday possède des titres inédits de Johnny : “Oui, j’en ai” explique-t-il notamment. Mais pas certain qu’il les publiera un jour, il n’aime pas trop montrer tout et préfère avoir des secrets : “Je ne sais pas, on va voir. Mes enfants décideront un jour ! En tout cas, c’est là. Et puis c’est bien quand ça reste quelque chose de privé. C’est excitant et un peu mystérieux de garder des choses pour soi et pour sa famille. Tout montrer… Je trouve qu’il y a un côté un peu vulgaire avec ça. Je n’aime pas trop”.

David Hallyday revient sur ses problèmes d’argent

Même si David Hallyday est une personnalité, personne n’est à l’abris d’avoir un jour des problèmes d’argent. Et c’était le cas du fils à Johnny Hallyday, qui a évoqué, dans une interview pour “Charts in France”, a crise qui frappe le secteur de la culture mais aussi sa vie personnelle et des problèmes d’argent qu’il a pu rencontrer dans sa vie :“J’ai vécu des galères de fric, alors j’ai bossé, j’ai galéré. Je ne l’ai jamais dit… Ce n’est jamais tout noir ou tout blanc”. Il poursuit son propos en expliquant que la célébrité n’est pas forcément synonyme de riche : “Les gens pensent que, parce qu’on a une image de toi qui est celle-là… personne ne vit d’amour et d’eau fraîche, ça n’existe pas“.

David Hallyday se confie sur ses ennuis financiers : “J’ai galéré…” https://t.co/qqjp8LBQVW — Raptor matricule 453 (@Tyranosaure2) December 2, 2020

Mais malgré ses petits problèmes financiers, David Hallyday a réussi à s’en sortir et aujourd’hui, il n’a pas peur du futur, bien au contraire : “L’avenir ne me fait pas peur. Je verrai bien, je ferai de mon mieux. Parce que dans la vie, rien n’est certain. Tant que tu peux bouffer et que tu as un toit au-dessus de ta tête, à part la maladie, que peut-il t’arriver ? Qu’est-ce qui est grave ? Ce n’est pas une phrase toute faite, c’est vrai”. Une belle philosophie de vie que LD People conseille à tout le monde.