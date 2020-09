David Hallyday énervé: Il donne un dernier ultimatum à Laeticia Hallyday! Et la met en garde!

Les relations entre le chanteur David Hallyday et Laeticia Hallyday ne sont toujours pas au beau fixe ! Les tensions sont encore très vivaces et cela ne semble pas être sur le point de se calmer.

La question de l’héritage de Johnny Hallyday est décidemment un sujet très épineux. David Hallyday a décidé de renoncer à sa part d’héritage. Toutefois, il reste très vigilant sur les différents projets artistiques qui sont réalisés autour de l’idole des jeunes. S’il pense qu’un projet va dans la mauvaise direction, il prendra la parole et le dira. Plus de deux ans après le décès du taulier, les fans de l’artistes sont toujours orphelins et souhaitent continuer à cultiver la mémoire de l’artiste. Laeticia Hallyday a dévoilé une information qui n’a pas laissé indifférent les admirateurs du chanteur. Plusieurs projets sont en route concernant Johnny Hallyday.

David Hallyday

Un titre inédit de Johnny Hallyday

Un coffret intitulé Son rêve américain va bientôt sortir. Un titre inédit sera dévoilé le 9 octobre prochain. Par ailleurs, un documentaire sur le dernier voyage à moto du chanteur est aussi en préparation. Il est très attendu par les fans. D’autre part, un disque d’un concert enregistré à New York sera aussi édité. Derrière toutes ces sorties, il y a aussi un gros business. En effet, pour Laeticia Hallyday, c’est le moyen de générer beaucoup de revenus avec les ventes de ces disques et les droits qui vont avec.

David Hallyday ne veut pas que son père devienne un produit

David Hallyday n’aime pas toutes ces opérations qui sont en préparation autour de son père. Il a indiqué dans un entretien accordé à Truth Celebs que tout cela ne lui faisait pas très plaisir. « Un héritage artistique, c’est savoir doser et ne pas tout ‘gâcher’ en lançant des concepts en masse » précise le fils aîné du chanteur. Avant de dire que c’est la nature des projets qui est importante. « Je ne souhaite pas qu’il y ait de surconsommation »précise-t-il. « Mon père ce n’était pas un produit, mais un être humain et il faut se décider sur les bons projets et à la bonne période et pas tout le temps. » termine-t-il.

Ver esta publicación en Instagram #johnnyhallyday #sylvievartan #davidhallyday Una publicación compartida de Mary Guilbaud (@maryguilbaud) el 22 Sep, 2020 a las 1:43 PDT

Des titres inédits encore en stock

Des propos très cash à l’égard de Laeticia Hallyday qui doit avoir les oreilles qui sifflent. Même s’il a renoncé à la partie financière de l’héritage, David Hallyday compte bien regarder de près la partie artistique. David Hallyday aurait en stock de nombreux titres inédits enregistrés avec son père. Va-t-il les sortir un jour ? Les fans en seraient ravis. De nombreux admirateurs n’hésiteraient pas à ouvrir leur porte-monnaie pour écouter de nouveaux titres. Le chanteur Jean-Baptiste Geguan s’inscrit dans cet héritage et fait un vrai carton. Ses disques se vendent bien et ses tournées affichent complet. Johnny Hallyday a marqué le rock et la variété française. Il faut dire qu’il avait une personnalité hors normes et une discographie très fournie.