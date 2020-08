David Hallyday et Laeticia: ennemis à mort! La violente guerre sur l’héritage de Johnny sera éternelle

Dans le journal Le Figaro du 31 juillet, était annoncé que David Hallyday avait légalement refusé l’héritage de Johnny Hallyday Alors qu’un accord entre Laeticia Hallyday et les enfants de Johnny, David et Laura, a enfin été trouvé début de l’été de cette année après un long feuilleton qui aura alimenté la presse durant près de 3 ans, David aurait renoncé à la succession de son père.

Via son avocat, le frère de Laura avait annoncé se désister de toute action en justice après l’accord trouvé entre Laura et la veuve de son père. Il annonçait également renoncer à tout héritage financier et à toutes poursuites à l’encontre de son ex-belle-mère. Même s’il avait été solidaire de sa sœur Laura pour engager une longue bataille juridique contre Laeticia Hallyday pour obtenir ce qui selon eux leur revenaient de droit, David aujourd’hui ne voudrait plus rien.

Une guerre qui aura fait la une des médias lorsque les enfants de Johnny Hallyday avaient contesté le testament rédigé par leur père aux États-Unis. L’avocat de David Hallyday expliquait dans une interview à BFMTV que ” Cet aboutissement est conforme à ses engagements, car il a désormais la garantie que ses trois sœurs sont protégées et la mémoire de son père respectée ” précisait l’homme de loi avant d’ajouter :

” David n’a rien reçu et ne voulait rien recevoir financièrement ou patrimonialement ” ajoutait Maître Pierre-Jean Douvier. ” Laeticia Hallyday a annoncé par la presse lui avoir proposé les droits d’artiste-interprète de l’album Sang pour sang et du titre Cadillac. Cependant, David étant déjà auteur compositeur de cet album et de ce titre, il n’a pas souhaité recevoir les droits d’artiste interprète ” affirmait l’avocat. Il précisait aussi que ” Les droits éditoriaux de ses œuvres appartiennent à Universal, qui ne l’a pas contacté à ce sujet “. Maître Douvier insiste sur le fait que ” David Hallyday compte désormais se consacrer à l’avenir, à sa famille, à sa passion qu’est la musique, ses futurs projets, ainsi qu’à deux causes qui lui sont chères depuis des années : la protection animale et environnementale “.

Il semblerait donc bien que pour David Hallyday, la page soit définitivement tournée et qu’il puisse enfin faire le deuil de son père disparu. Concernant Laura Hallyday, les choses sont un peu différentes. Car si juridiquement, elle a obtenu gain de cause avec cet accord parvenu au début de l’été, elle ne semble en aucun cas prête à pardonner à sa belle-mère la manière dont elle accuse Laeticia de l’avoir traitée durant les derniers mois de vie de son père. Elle affirme avoir été tenue à l’écart de Johnny Hallyday, et accuse même Laeticia d’avoir menti à son mari sur son réel état de santé et sur les soins qui lui étaient prodigués.

Laura reproche également à la maman de Jade et Joy de l’avoir littéralement empêchée de voir son père alors qu’il vivait ses dernières heures. On imagine donc bien que Laura, après ces dernières déclarations, n’est pas près de revoir celle a contre qui elle a tant de griefs. Quant aux relations entre Jade et Joy, et Laura et David, c’est véritablement la grande incertitude qui règne et il est impossible de dire à ce jour si les quatre enfants de Johnny Hallyday seront, un jour, réunis.

Mais entre Laura et Laeticia, les liens eux, semblent définitivement rompus. La fille de Johnny Hallyday rappelle, qu’elle avait tout fait pour essayer de régler les choses : ” Pendant plus d’un mois, j’ai fait plusieurs tentatives pour rentrer en lien avec Laeticia et ses conseillers et je n’ai jamais eu de réponse de sa part, que ce soit pour des demandes, des explications, un rapprochement, pour qu’on puisse parler, pour que je puisse comprendre certaines choses “.

Des demandes qui visiblement sont restées sans réponse et qui restent à travers de la gorge de la sœur de David. Si on ajoute à cela, toutes les critiques que Laura a émise envers Laeticia concernant la gestion de la maladie de son père et son écartement systématique de toute décision, Laura semble ne jamais pouvoir le pardonner.

Quant à David, il semblerait aujourd’hui apaisé et souhaite se concentrer sur sa propre vie. Le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan veut se recentrer sur ce qui est essentiel pour lui à savoir sa famille proche et ses différentes passions. Après avoir été marié à Estelle Lefébure avec qui il a eu deux filles, Ilona âgée aujourd’hui de 25 ans et Emma qui a 23 ans, David et aujourd’hui marié à Alexandra Pastor, la fille du magnat de l’Immobilier monégasque Michel Pastor depuis le 5 juin 2004. Ils sont tous deux les heureux parents d’un petit garçon prénommé, Cameron né en octobre 2004.

David est aujourd’hui donc totalement rassuré pour l’avenir de ses trois sœurs et peut enfin se concentrer sur sa femme et ses enfants après des longs mois qui ont dû lui sembler terriblement difficiles. Proche de son père humainement, mais aussi artistiquement, David est aujourd’hui le patriarche de sa propre famille et aura probablement à cœur de ne pas reproduire le même schéma en préparant son propre héritage. Une saga au sein d’une des familles les plus connus de France qui aura été un véritable déchirement et qui aura malheureusement effacé l’émotion laissée par la disparition de Johnny Hallyday par une affaire judiciaire qui a défrayé la chronique.

Une guerre familiale qui aura également véritablement créé deux clans parmi les proches du célèbre rocker qui ont malheureusement dû faire un choix entre les protagonistes. Si certains avait décidé de soutenir Laeticia Hallyday dans son combat qui lui semblait juste, d’autres s’étaient rangés au côté de Laura qui elle se battait pour faire valoir ses droits. Le testament de Johnny Hallyday aura probablement été l’un des documents qui aura fait le plus parler ces dernières années.

Ses plus fervents fans doivent être bien tristes qu’on parle plus de ces problèmes administratifs que de ce que Johnny a légué à la France. Le souvenir d’une vraie star, au sens littéral du terme qui a fait lever des foules pendant plus de cinq décennies en créant une communauté autour de lui qui, jamais ne l’a abandonné. Décrit par certains comme une véritable légende, le temps de saluer sa mémoire et son œuvre artistique est peut-être enfin venu.