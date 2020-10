David Hallyday fait des confidences très surprenantes sur Alexandra Pastor sa femme!

David Hallyday est un grand artiste bien connu du public. Il l’est aussi même avant de faire carrière dans la chanson en étant le fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Pourtant, ni le succès de ses parents, ni le sien, ne le pousse à se livrer sur sa vie auprès des journalistes ou sur les réseaux sociaux. Mystérieux et pudique, David Hallyday fascine autant qu’il impose le respect à ses fans. Néanmoins, nous allons vous détailler l’histoire de sa rencontre incongrue avec son épouse. Car David Hallyday s’était confié sur ce sujet dans les colonnes de Marie Claire. La sortie de la son nouvel album nous donne un prétexte idéal pour tout vous raconter.

David Hallyday est de retour avec de belles surprises

David Hallyday vient tout juste de sortir un nouvel album, le quatorzième en son nom plus précisément. Il s’intitule Imagine un monde et sort tout juste ce mardi 20 octobre. Le chanteur en a déjà révélé le premier titre Ensemble et maintenant, aux alentours du 11 septembre dernier. Les fans de David Hallyday trépignait d’impatience pour la sortie de cet album. Maintenant que c’est chose faite, vous pouvez vous le précommander pour être certains d’avoir un exemplaire à son arrivée en rayons. David Hallyday peut être fier d’avoir réussi à faire voir le jour à son projet malgré la conjoncture actuelle. En effet, la pandémie ne rend pas les choses faciles pour les artistes. Mais il ne pouvait pas taire sa créativité et surtout, décevoir ses fans qui attendaient son retour.

Une tournée qu’il va falloir attendre encore

David Hallyday sera en tournée en 2021 et il ne cache pas avoir hâte de retrouver son public en face de lui. Depuis bientôt huit mois, les artistes ne peuvent plus se produire sur scène pour des concerts. En effet, les rassemblements de plus de six personnes sont proscrits partout dans le pays. Ils sont en revanche admis dans les salles de spectacles ou les tout petits concerts. Car il s’agit de faire en sorte que les membres du public soient tous assis, masqués et qu’il y ait également une certaine distance réglementaire entre les personnes qui ne se connaissent pas. David Hallyday est contraint de reporter sa tournée pour la seconde fois à cause de la pandémie. Pour la santé de ses fans, de ses équipes et la sienne, il faudra faire preuve d’une patience infinie. Les nouvelles dates sont effectivement prévues pour le mois d’octobre 2021.

David Hallyday ne parle que très peu de sa vie privée

En attendant de pouvoir faire des tournées de concerts, David Hallyday fait des tournées promotionnelles. Invité sur les plateaux de télévision, il parle de la sortie de son nouvel album. L’occasion pour lui de chanter ses nouveaux morceaux mais aussi pour les fans de l’écouter se prêter aux jeux des interviews. En effet, rares sont les témoignages de David Hallyday, sur sa vie privée notamment. Pourtant certains détails n’ont pas échappé à ses fans. David Hallyday a deux enfants, Ilona et Emma, fruits de sa première union. Le chanteur est devenue papa lorsqu’il était en couple avec Estelle Lefébure. Ils se séparent en 2001 et c’est quelques années plus tard qu’il rencontre sa seconde épouse, Alexandra Pastor. Ensemble ils ont un fils, en 2004, qu’ils prénomment Cameron.

C’est souvent tout ce que David Hallyday laisse passer dans la presse concernant sa vie privée. Mais à l’occasion de son passage sur le plateau de Laurent Delahouse, dans 20h30 le dimanche, nous avons retrouvé une interview accordée à Marie Claire. Une interview dans laquelle David Hallyday raconte comment il a rencontré celle qui est aujourd’hui sa meilleure moitié. Et vous allez voir que cette rencontre était pour le moins gênante.

Pour vous faire patienter jusqu’à ce soir… voici le message de l’un des invités de #20h30ledimanche ! 😉

On vous attend… à 20h30 bien sûr ! ⏰@davidhallyday #ensembleetmaintenant #imagineunmonde @LaurentDelahous pic.twitter.com/AsxYu7bW3g — 20h30 Le Dimanche (@20h30ledimanche) October 18, 2020

Une rencontre incongrue qui finit en romance

En effet, David Hallyday et Alexandra Pastor ont fait connaissance autour d’une table lors d’un dîner arrangé. Tous les deux avaient donc de très lourds a priori l’un sur l’autre. Mais étrangement, ils ont rapidement été à l’aise ensemble et ont ressenti le besoin de se revoir. Tant et si bien qu’ils sont devenus de très bons amis. Au fils du temps, David Hallyday ne pouvait plus se cacher qu’il éprouvait des sentiments pour Alexandra Pastor. Mais leur amitié était trop chère à ses yeux pour risquer de la perdre. Et pourtant, l’inévitable s’est produit. Les meilleurs amis sont tombés dans les bras l’un de l’autre pour ne plus les quitter. Car cela fait près de 16 ans que les tourtereaux roucoulent. De plus, cela ne semble pas prêt de s’arrêter et c’est tout le mal que peuvent lui souhaiter ses fans.

Pour le reste, les fans de David Hallyday espèrent qu’il va continuer de les faire vibrer en chanson. La sortie de son nouvel album devrait finir de les rassurer de ce côté là. L’artiste devrait continuer de faire sa tournée promotionnelle puis il faudra rester attentifs à ses publications sur son compte Instagram pour être averti des single disponibles en attendant la livraison de l’album en intégralité. En effet, ce ne sont que les précommandes qui sont disponibles à l’heure où nous écrivons ses lignes.