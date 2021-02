David Hallyday : les internautes découvrent son étonnant sosie sur le plateau du Quotidien sur TMC !

David Hallyday: Lundi 8 février, les téléspectateurs de Quotidien ont eu droit à une drôle de surprise ! En effet, ils ont découvert sur le plateau de l’émission de TMC un économiste qui ressemblait comme deux gouttes d’eau au chanteur ! L’occasion pour eux de faire de nombreuses blagues sur les réseaux sociaux.

David Hallyday a perdu son père il y a trois ans. Pour lui rendre hommage, il a tenu à sortir un album intitulé J’ai quelque chose à vous dire. La vie n’a pas toujours été rose pour ce fils de deux célébrités, comme il a tenu à le rappeler à PureCharts. “J’ai vécu des galères de fric, alors j’ai bossé, j’ai galéré. Je ne l’ai jamais dit… Ce n’est jamais tout noir ou tout blanc. Les gens pensent que, parce qu’on a une image de toi qui est celle-là… Personne ne vit d’amour et d’eau fraîche, ça n’existe pas« .

« L’avenir ne me fait pas peur »

Aujourd’hui, le chanteur de 54 ans ne peut pas prévoir de tournée. Privé de concert, il a alors écrit un album pendant le confinement. Ainsi, son nouvel opus Imagine un monde a pu sortir en novembre dernier. Aujourd’hui, le fils de Sylvie Vartan semble relativiser. « L’avenir ne me fait pas peur, a-t-il précisé dans les colonnes de PureCharts.

View this post on Instagram A post shared by david hallyday (@david_hallyday)

« À part la maladie, (…) qu’est-ce qui est grave ? »



Et de poursuivre : “Parce que dans la vie, rien n’est certain. Tant que tu peux bouffer et que tu as un toit au-dessus de ta tête, à part la maladie, que peut-il t’arriver ? Qu’est-ce qui est grave ? Ce n’est pas une phrase toute faite, c’est vrai. », a ainsi expliqué le mari d’Alexandra Pastor. Le demi-frère de Laura Smet regrette cependant le système politique actuel et la place laissée à la culture.

Sa cible ? Roselyne Bachelot, actuelle Ministre de la culture. « Elle a été ministre des sports, de la santé, et maintenant de la culture. Il faudrait m’expliquer comment ça se passe…« , a ainsi conclu David Hallyday. S’il n’a pas fait récemment la tournée des plateaux télé, certains téléspectateurs ont pourtant bien cru l’apercevoir sur TMC.

On aurait dit son frère jumeau !

Lundi 8 février, de nombreux internautes ont en effet témoigné en ce sens. Ils regardaient l’émission Quotidien de Yann Barthès. Sur le plateau, un économiste ressemblait comme deux gouttes d’eau à David Hallyday. On aurait même dit son frère jumeau !

« Il y connait quoi à l’économie David Hallyday ?«

Cet économiste s’appelle Eric Heyer. Il enseigne à SciencesPo Paris. Ce dernier a certainement rigolé quand il a lu les nombreux commentaires plein d’humour des internautes. Ces derniers ont retweeté en effet son nom à de nombreuses reprises.

« Pour rembourser la dette publique, le gouvernement parle de réformes. Par exemple, on peut réformer la retraite : mais attention car si on donne moins aux retraités, le taux de pauvreté des séniors va augmenter ! »

L’économiste @HeyerEric dans #Quotidien ⬇️ pic.twitter.com/PllyIAaRgD — Quotidien (@Qofficiel) February 8, 2021

« On t’a reconnu David Hallyday » a ainsi lâché un twittos non sans humour. « Il y connait quoi à l’économie David Hallyday ? » a ainsi ajouté un autre internaute. Il faut dire que ce soir-là, Eric Heyer ne parlait effectivement pas musique mais dette Covid. Un autre registre !