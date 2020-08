David Hallyday refuse l’héritage de Johnny, il dévoile un très affreux secret sur Laeticia Hallyday !

Ce 31 juillet, le journal « le Figaro » a annoncé que David Hallyday renonce officiellement à la succession de son père. C’est notamment par le biais de son avocat que le fils aîné de Johnny Hallyday a tenu à évoquer le présumé accord que Laeticia Hallyday a déclaré avoir trouvé avec lui lors de sa dernière interview dans les colonnes de Paris Match. Explications.

David Hallyday mouche une dernière fois Laeticia

« David Hallyday a renoncé à la succession de son père et nous nous désistons de toute instance judiciaire« . C’est par cette phrase que Maître Pierre-Jean Douvier a débuté son interview pour l’AFP. Il précise ensuite que le fils de Johnny Hallyday n’hériterait de rien : « David ne reçoit rien, que ce soit patrimonialement ou financièrement et il ne demande rien. Il n’a pas reçu d’objets symboliques« . Si ce geste est étonnant après plusieurs années de combats, il ne s’agit que d’une action qui vise à protéger ses soeurs : « Il a la garantie que ses trois sœurs sont désormais protégées et la mémoire de son père respectée. L’objectif était de protéger ses trois sœurs est atteint et nous nous en réjouissons » a notamment précisé l’avocat avant de conclure par ceci : « désormais la page est tournée et David regarde l’avenir avec le retour de la sérénité« .

Pour rappel, le 3 juillet dernier, l’avocat de Laeticia Hallyday avait annoncé la conclusion d’un « accord définitif » entre la veuve de Johnny et Laura Smet, qui avait la première saisi la justice pour contester le testament de son père rédigé aux Etats-Unis. Si personne ne connaît encore les détails de cet accord, on peut cependant dire que la négociation terminée a mis fin à plus de deux ans de procédure devant les tribunaux. Pour autant, David Hallyday a voulu moucher une dernière fois la veuve de Johnny Hallyday en démontant de toute pièce une vieille déclaration : « David étant déjà auteur-compositeur de cet album et de ce titre, il n’a pas souhaité recevoir les droits d’artiste et interprète. Les droits éditoriaux appartiennent à Universal, qui ne l’a pas contacté pour un tel don ».

La guerre avec Laeticia n’est pas terminée

Alors qu’il y a eu un accord définitif concernant la succession de Johnny Hallyday, Laura Smet et David Hallyday ne sont pas prêts à stopper la guerre avec Laeticia. En effet, la fille du taulier a récemment, fait une interview à charge contre la veuve : « Pendant plus d’un mois, j’ai fait plusieurs tentatives pour entrer en lien avec Laeticia et ses conseillers et je n’ai jamais eu de réponse de sa part, que ça soit pour des demandes, des explications, un rapprochement, pour qu’on puisse parler, que je puisse comprendre certaines choses« .

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura Smet (@laura_smet_) le 15 Juil. 2020 à 8 :43 PDT

Elle termine finalement son interview en déclarant qu’il n’y aura jamais de paix possible entre les deux clans : « Elle a commis l’irréparable en nous empêchant de le voir. C’est compliqué à accepter. Il n’y aura jamais de paix possible« . Au moins les choses sont claires maintenant. Chacun va pouvoir maintenant faire sa vie chacun de son côté et c’est bien mieux comme ça.