David Hallyday ruiné ? ses confidences sur ses galères d’argent, ” Personne ne vit d’amour et d’eau fraiche “

À l’occasion de la sortie de son 14e album, David Hallyday se confie dans la presse. Ce dernier opus semble être l’occasion pour lui de faire un flash-back sur sa vie. Face aux journalistes, il parle sans tabou de tous les sujets qui le concerne. En outre, il n’hésite pas à évoquer les problèmes financiers qu’il a déjà connus. Car pour celui qui vient de refuser l’héritage de son père, la fortune ne lui a pas toujours souri.

David Hallyday, une vie faite de haut et de bas

Un nouvel album studio très attendu

Depuis ce vendredi 27 novembre 2020, le nouveau disque de David Hallyday est enfin disponible à la vente. Et de toute évidence, l’artiste n’a pas chômé. Puisque sur beaucoup de ses titres, il a écrit les paroles et composé les musiques. De plus, cette dernière réalisation se révèle très particulière pour lui. Car pour la première fois, il a collaboré avec son fils Cameron âgé seulement de 16 ans. ” Pendant le confinement, il me manquait des voix alors je lui ai demandé (…) “.

Pour David Hallyday, travailler avec son fils lui rappelle naturellement d’autres moments de sa propre jeunesse. Car lui aussi a eu la chance d’écrire et de chanter avec son illustre père. Apparemment, chez les Hallyday, le talent se transmet de génération en génération. C’est donc avec émotion que David Hallyday revient sur cette collaboration inédite. Sur le plateau de 20h30 Le Dimanche, le fils de Johnny parle du véritable bonheur qu’il a connu enregistrer la voix de son fils. Très réservé sur ses sentiments, David semble prêt aujourd’hui à évoquer tous les sujets. Pour preuve, il part lui-même des galères qu’il a traversées.

” Personne ne vit d’amour et d’eau fraîche “

Même si David Hallyday est le fils du taulier, il a voulu se débrouiller seul toute sa vie. Dès son plus jeune âge, il veut se montrer indépendant. Passionné de musique comme son père, il espère pouvoir se faire un prénom. Alors qu’il vit aux États-Unis, le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan entame une carrière de musicien. Mais tout ne s’est pas fait du jour au lendemain. Alors effectivement, il y a eu des moments difficiles. Dans un entretien accordé à Pure Charts, David Hallyday avoue même avoir connu de gros problèmes d’argent. ” J’ai vécu des galères de fric, alors j’ai bossé, j’ai galéré “.

Mais l’artiste est un homme très discret. Alors jamais il n’évoque le sujet. Mais aujourd’hui, il semble prêt à raconter cette histoire. Avec le temps qui passe, peut-être veut-il aussi donner l’exemple. ” Je ne l’ai jamais dit… Ce n’est jamais tout noir ou tout blanc. Les gens pensent que parce qu’on a une image de toi qui est celle-là… Personne ne vit d’amour et d’eau fraîche, ça n’existe pas “. Depuis cette époque, David Hallyday connaît le succès. À tel point, qu’il a voulu refuser l’héritage de son père. Sa seule grande préoccupation a surtout été de mettre ses trois sœurs à l’abri. Alors il n’a rien voulu de l’argent qui lui était pourtant destiné. De plus, David Hallyday est également marié à une riche héritière monégasque.

Aujourd’hui, David Hallyday est totalement à l’abri des problèmes qu’il a connus par le passé.