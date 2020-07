David Hallyday se sépare? Il se confie sur sa potentielle séparation d’Alexandra Pastor!

David Hallyday n’a pas l’habitude de s’étendre sur les réseaux sociaux. Concernant l’h’éritage de son papa, feu JohnnyHallyday, on attend qu’il signe un contrat avec Laeticia Hallyday et Laura Smet. il se fait encore plus discret qu’à son habitude. Et pour cause : l’affaire ayant fait le buzz , elle n’a pas fait une bonne publicité au chanteur.

David Hallyday souffre déjà de rumeurs qui concernent sa vie personnelle et cela aurait rajouté de l’huile sur le feu à sa réputation. Il a voulu clarifier la situation et a fait une déclaration sur son compte Instagram, où il apparaît très proche de ses fans.

Comme beaucoup de monde, David Hallyday a dû se mettre en pause durant le confinement. Mais il a utilisé cette période particulière pour faire émerger de nouvelles idées et les présenter à sa communauté.

L’album hommage au Taulier, pourrait voir le jour assez rapidement, comme il l’avait annoncé il y a quelques temps.

Une sortie aura cetainement lieu en décembre selon ses dernières déclarations.

En parallelle, David Hallyday pourrait être avantagé par ll’accord qu’il pourrait bientôt passer avec Laeticia Hallyday et Laura Smet.

Il pourrait remporter les droits du Tube « Sang pour Sang » tout en cédant sa part concernant l’ancienne demeure de Johnny, à Laura Smet.

Face à ce désaccord quant à l’héritage de Johnny Hallyday, David a dû faire certaines concessions dans le cas d’une potentielle pression de la part de la famille d’Alexandra Pastor.

Sa compagne est issue d’un clan très riche de Monaco et la réputation du chanteur pourrait se répercuter sur leur image.

Tout le monde y va de son commentaire afin d’entretenir la rumeur, concernant une possible rupture entre les deux amoureux.

Afin de réagir du mieux possible à ces allegations, le fils du Taulier a décidé de poster des photos sur son compte Instagram.

Les photos le montrent en traind de profter à Monaco, dans sa magnifique villa avec Alexandra Pastor.

Il a l’air de rééllement nager dans le bonheur complet, contrairement à ce que dit la rumeur !

Ver esta publicación en Instagram The winning team!!! #blancpainenduranceseries #gt_tour @vinceabril36 Una publicación compartida de david hallyday (@david_hallyday) el 6 Jul, 2015 a las 5:24 PDT

Durant le confinement, ils s’étaient installés à Supertubos, à une centainae de km au nord de Lisbonne, dans une belle villa portugaise avec leur fils Cameron. Et Ilona Smet, la fille ainée de l’artiste y avait également célébré son anniversaire.

À 53 ans, le chanteur est installé avec son épouse styliste au Portugal depuis trois ans pour des raisons fiscales.

Le Parisien confirmait à l’époque cette information en rapportant les propos d’une avocate niçoise.

« David Hallyday, en tant que national monégasque et français, paye en France des droits de transmission pour ses enfants sur ses biens de source française », confiait cette femme de loi. D’ailleurs, afin de payer moins d’impôt, ils auraient trouvé une sorte d’eldorado au Portugal pour eux et leur famille.

La fortune familiale de son épouse serait estimée à 30 milliards d’euros.

« La famille, c’est ce qu’il y a de plus important. Ensuite, je vais retrouver la route et reprendre avec toute l’équipe la tournée que j’ai mis en stand by », avait-il confié à RTL.