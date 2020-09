David Hallyday s’exprime au sujet de Laeticia et sera inflexible sur l’œuvre de son père !

David Hallyday sort la tête de l’eau après plus de deux ans de battage médiatique et de lutte juridique. Johnny Hallyday décédait le 5 décembre 2017 et ce n’est que cet été qu’un accord a enfin été trouvé concernant sa succession. David Hallyday peut donc respirer et se réjouir que son père repose enfin en paix. De toute cette débâcle, le chanteur souhaite simplement pouvoir exercer ses droits. Dont celui de regard sur l’œuvre de son père. Un droit qui lui est garanti dans la loi et auquel personne ne saurait s’opposer. D’autant que David Hallyday et son père faisaient le même métier, vibraient de la même passion. Le père d’Ilona, d’Emma et de Cameron insiste sur le fait qu’il a fait la paix avec son passé. L’avenir est bien plus intéressant à vivre;

David Hallyday, l’aîné d’un héritage incommensurable

David Hallyday n’a pas tout à fait grandi avec son père. Fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, ses parents sont très jeunes lorsqu’il vient au monde. Sa mère n’avait que 22 ans quand elle devient maman pour la première fois. Johnny non plus n’était pas très mature. La relation des parents de David Hallyday était faite comme une montagne russe et enchaînait les séparations et les réconciliations. C’est à la suite de 15 ans de mariage qu’ils vont divorcer officiellement. David Hallyday est tout juste adolescent et part vivre avec sa mère aux États-Unis. Ses parents restent en bons termes mais il ne voit pas aussi souvent son père qu’il le voudrait.

La musique berce sa vie depuis ses premiers jours

C’est en effet le second mari de sa mère qui va lui permettre de grandir en aillant un référent masculin. Sylvie Vartan épousait un producteur américain du nom de Tony Scotti. Il jouera un rôle essentiel dans l’éducation de David Hallyday, quitte à ce que son père soit parfois jaloux de leurs rapports. Mais Johnny et David Hallyday ont su se retrouver plus tard et partager des moments uniques. Tous les deux amoureux de la musique, ils ont même collaboré pour créer ensemble, de toute pièce, l’album Sang pour sang. Et c’est cet album qui se vend le mieux, de tous les albums de Johnny Hallyday. Pas étonnant donc que David Hallyday souhaite pouvoir donner son opinion sur l’orientation de l’œuvre de son père. Il est finalement le mieux placé pour donner son avis sur ces questions.

David Hallyday ne souhaite pas s’attarder sur le passé

Mais ce droit fondamental n’était pas forcément un acquis. En effet, en matière d’héritage il existe des lois précises qui peuvent se voir contester par la justice à la demande des usagers. C’était le cas de la demande en justice de Laura Smet et de David Hallyday pour contester le quatrième testament de leur père. Car ce papier les déshéritait tous les deux au profit exclusif de Laetitia Hallyday. Or, en France, il est interdit par la loi de déshériter ses enfants. C’est donc lorsque la France a récupéré le traitement de la succession, qui allait peut-être se faire aux États-Unis, que Laura Met et David Hallyday ont fait valoir leurs droits.

Et jusqu’au 3 juillet dernier, le traitement juridique de la succession empêchait les proches de Johnny Hallyday de trouver le repos. Ainsi, David Hallyday précisait aux médias, dès la signature de l’accord, qu’il en souhaitait plus parler de cette affaire. En effet, il veut trouver la paix et laisser le passé où il est. L’avenir est bien plus intéressant selon lui. De plus, il est également persuadé que les fans du clan en ont assez de s’inquiéter de ces questions. La crise sanitaire actuelle est trop envahissante pour s’intéresser encore à l’héritage d’une légende de la musique. David Hallyday préfère penser à son père comme l’artiste qu’il était et pas comme le signataire d’un quelconque papier de succession.

Des combats pour la justice, mais surtout pour la mémoire de son père

Aussi, David Hallyday se sera retiré de l’affaire dès lors que les discussions étaient ouvertes. En effet, il était présent pour épauler sa sœur pour contester le fait d’être déshérité mais en fin de compte, il laissera sa part de l’argent à Laura Smet. Il n’a pas besoin de cela pour assurer son avenir ou celui de ses enfants. En revanche, il est important pour lui que vive toujours la mémoire de son père à travers sa musique. Or, David Hallyday exerce le même métier que son père. Il a même travaillé avec lui pour faire l’album qui s’est le mieux vendu d’entre tous. Il trouve donc légitime d’avoir des droits quant à l’œuvre de son père. Ne serait-ce que des droits de regard ou celui de pouvoir donner son avis et prodiguer des conseils.

Et pour clore enfin ce sujet, et certainement aussi faire taire ceux qui imaginent que la veuve du rockeur s’y opposera, David Hallyday explique que ce sont des droits prévus par la loi. Johnny Hallyday continuera à vivre à travers les gens qui l’aiment. Qu’il s’agisse de ses proches ou de ses fans d’ailleurs. Car sa musique est immortelle et tout le monde fera en sorte qu’elle traverse les âges. David Hallyday veillera à l’intégrité de l’œuvre de son père avec bienveillance et respect.