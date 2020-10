David Hallyday: son fils Cameron va prêter sa voix pour une chanson, qu’elles sont les raisons

Si le public connaît mieux les deux filles de David Hallyday, le fils de Johnny est également le papa d’un garçon prénommé Cameron. Âgé aujourd’hui de 16 ans, l’adolescent est le fils de David et de son épouse Alexandra Pastor. Depuis 2004, les tourtereaux semblent filer le parfait amour. Et leur rencontre ressemble à un véritable conte de fées. De leur union, est né un garçon qui ressemble d’ailleurs trait pour trait à son célèbre papa. Et tout comme lui et son illustre grand-père Johnny Hallyday, le jeune homme semble passionné par la musique. Il a d’ailleurs prêté sa voix à son père sur l’un des titres de son dernier album. Dans une récente interview, David Hallyday reconnaît que son fils a la musique dans ses gènes. Il est vrai que dans la famille, cette passion semble se transmettre de génération en génération.

David Hallyday

Ce dimanche 18 octobre 2020, le fils de Johnny était présent sur le plateau de 20h30 le dimanche. Il a expliqué avoir réalisé sa première collaboration avec son fils. Lors de la préparation de son nouvel album intitulé Imagine un monde, le père d’Ilona et Emma Smet avait besoin de rajouter des voix sur l’un de ces titres. Son fils était présent lors des enregistrements. Et l’idée lui est donc venu te demander à Cameron de chanter avec lui. “ Il manquait des voix alors je lui ai demandé de me prêter gentiment sa voix sur un titre pour étoffer la chanson ” explique David Hallyday visiblement ému. Ce moment privilégié lui a certainement rappelé ceux passés autrefois avec son père. Notamment, lorsque les deux artistes avaient chanté de concert le titre Sang pour sang, il y a déjà plus de 20 ans.

Lors de cet entretien, David est revenu sur la complicité qu’il a avec son fils. Les deux hommes partagent la même passion pour la chanson, mais également pour la batterie. Durant la période de confinement, le père et le fils ont d’ailleurs passé de longs moments ensemble à jouer de la musique. “ Il adore chanter. C’est un peu dans la famille et depuis des générations (…) Et surtout, pendant ce confinement, il fallait trouver un petit peu de bonheur dans quelque chose “ a déclaré David Hallyday. “ Le petit, il fait de la musique. Il fait de la batterie. C’est un peu inévitable. Je suis super content qu’il en fasse ” avait déjà déclaré le fils de Johnny et Sylvie Vartan dans une interview face aux caméras de 50 minutes inside, en 2019. Mais le jeune Cameron aurait encore beaucoup d’autres cordes à son arc. Et il serait notamment passionné par le monde du 7e art. ” Il veut être dans le monde du cinéma. Je pense : produire des films, réaliser des films. Il veut créer. Il y a cette envie de construire quelque chose ” a expliqué David Hallyday. Les trois enfants de David sont donc en passe de se faire un prénom grâce à leurs différents talents.

Ilona est devenue une mannequin très recherchée. Âgée de 25 ans, le top model ne cesse de parcourir le monde pour défiler sur les podiums. La fille de David et d’Estelle Lefébure semble donc elle suivre les pas de sa mère. Sa sœur Emma, née en 1997, a tout comme Ilona, vécu son enfance et son adolescence aux États-Unis. Elle a poursuivi ses études de design à Londres où elle vit avec ses parents. Depuis juillet 2019, la jeune femme a entamé une belle carrière d’actrice. Ses fans peuvent d’ailleurs la découvrir au générique de la série à succès Demain nous appartient, diffusée sur TF1. David a de quoi être fier de ses enfants. Et tout comme leurs illustres parents et grands-parents, le monde du show-business les appellent véritablement.

Le nom de Hallyday et Smet pourrait donc encore raisonner durant de nombreuses années sur les plateaux de tournage et dans les salles de spectacle. Il s’agit d’une véritable famille d’artiste qui tous partage les mêmes passions. De génération en génération, l’amour de la scène et du public semble se transmettre à travers les gènes.

David Hallyday reconnaît avoir une relation quasi-fusionnelle avec ses enfants. Déjà en 2016, l’époux d’Alexandra Pastor expliquait cet amour paternel. Notamment au sujet de son fils ” Quand je fais des activités avec lui, c’est toujours très fort. Notre relation est presque animale. En y repensant, je me dis que c’est peut-être la raison pour laquelle cela a si bien fonctionné quand j’ai collaboré avec mon père pour l’album Sang pour sang. Je pense que le public a perçu et aimait la consanguinité de notre travail “. Tout comme David, Cameron a eu la chance de travailler avec son père. Comme dans beaucoup d’autres métiers, voir ses enfants reprendre le flambeau doit effectivement être un moment émouvant. Le clan Hallyday est si heureux de se retrouver dans ces moments privilégiés. Des instants durant lesquels seuls la musique et l’amour familial comptent. Après des mois et des années très difficiles, David Hallyday est très heureux de pouvoir se consacrer uniquement à sa musique et à sa famille.

Car les derniers temps ont été très compliqués. Entre le décès de Johnny Hallyday en 2017 et l’exposition médiatique dans la presse, David et Laura ont été presque quotidiennement à la une de l’actualité. Mais la longue bataille juridique les opposants à Laeticia Hallyday fait aujourd’hui partie du passé. Et depuis juillet 2020, un accord a enfin été trouvé.

Tous espéraient voir arriver enfin ce jour. Cela leur permet de définitivement faire leur deuil et d’avancer dans la vie. Comme l’expliquait David Hallyday il y a quelques jours, il est temps de passer à autre chose. Pour lui, il faut avancer et arrêter de ressasser le passé. Mais pour autant, Johnny Hallyday reste toujours bien présent dans la mémoire de chacun. Et David s’est d’ailleurs investi d’une mission. Il a promis de garder un œil attentif à tous les projets concernant son père. Il souhaite être le garant que l’œuvre de Johnny soit respectée.

Âgé aujourd’hui de 54 ans, David Hallyday est devenu le patriarche du clan. Et c’est lui qui doit endosser le rôle jadis tenu par son père. C’est à lui d’assumer la lourde responsabilité de veiller sur toute la famille. Et il a déjà prouvé ces derniers mois qu’il en était capable. D’ailleurs dans la succession de son père, il avait refusé tout héritage financier. Il souhaitait dans un premier temps que ses trois sœurs soient mises à l’abri du besoin. Un joli geste qui montre bien que David, tout comme son père, se montre d’une extrême générosité. Toutes ces valeurs chères à son cœur, il les transmettra probablement à la nouvelle génération et plus particulièrement à son fils Cameron avec lequel il a beaucoup de points communs.