David Hallyday: son hommage émouvant à son papa Johnny pour le 3e anniversaire de sa mort

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday mourrait à l’âge de 74 ans. Trois ans après, les fans du chanteur ne se remettent pas de cette disparition. C’est le cas aussi du fils de l’artiste : David Hallyday a diffusé un très beau cliché sur sa page Instagram qui a ému ses abonnés et tous les fans du taulier.

Il y a maintenant trois ans, le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s’étaignait. Une nouvelle terrible rendue publique par sa femme Laeticia Hallyday, à ses côtés dans leur maison de Marnes-la-Coquette. Plusieurs jours plus tard, la famille et les proches du rockeur été rassemblés à l’église de la Madeleine, à Paris, pour un hommage exceptionnel rendu à Johnny Hallyday. Un moment très émouvant. On avait pu voir David Hallyday en larme, embrasser le cercueil de son papa.

Un hommage très émouvant

Trois ans plus tard, c’est dans un autre état d’esprit que David Hallyday se trouve. Il a publié un message pour rendre un hommage appuyé à son géniteur. Sur son compte Instagram, il a diffusé un cliché souvenir où l’on peut les voir tous les deux, en train de sourire. « La vie peut être tendre aussi !! », a-t-il noté en commentaire, enchaînant : « On est forts mais on a tous besoin d’un moment de tendresse !! ». Un cliché et un message qui ont tocuhé les fans. « Sublime photo », « Belle complicité d’un père avec son fils », « Beau cliché ! », « Sublime moment de bonheur et de tendresse », « Bravo », « La complicité d’un père avec son fils », « Un sourire identique », « L’amour d’un papa est unique », a-t-on pu voir en commentaire. « En ce 5 décembre, pensées pour toi et pour lui là-haut ». De quoi très toucher David Hallyday. « Nous ne l’oublions pas », a aussi noté un fan.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par david hallyday (@david_hallyday)

David Hallyday : Les fans au rendez-vous

Pour cet anniversaire, les fans avaient envie de rendre un bel hommage au chanteur. Certains ont même cassé leur tirelire pour se rendre jusqu’à l’île de Saint-Barthélemy où est enterré la star. Laeticia Hallyday s’est rendue sur place. Elle s’est recueillie avec ses enfants Jade et Joy. Des fans l’entouraient. Des chansons de Johnny ont été chantées. Des bougies ont été allumées et les personnes présentes ont toutes bu un verre de rhum. Des personnes s’étaient rendues au cimetière en Harley Davidson.

Pour ce troisième anniversaire, un coffret spécial est sorti. De nombreux fans devraient en profiter pour l’acheter pour les fêtes. Même trois ans après sa mort, la marque de Johnny reste très vivace. Jean-Baptiste Guegan qui a la même voix que le chanteur a rencontré un grand succès. C’est bien le signe qu’il y a un vide qui n’a pas été comblé. Johnny était un homme de scène qui était très charismatique. Il a signé de multiples tubes que l’on peut encore écouter aujourd’hui.