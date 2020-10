David Hallyday: Une très mauvaise nouvelle vient de tomber, il est dégoûté !

C’est une mauvaise nouvelle qui vient de tomber il y a quelques heures. Alors que David Hallyday prépare une tournée depuis plus d’un an, il doit annoncer une mauvaise nouvelle à ses fans. Explications.

David Hallyday avait tout prévu

Il y a maintenant une année, David Hallyday avait annoncé partir en tournée en France en 2020 pour la sortie de son nouvel album. En effet, le jeune homme souhaitait présenter autre chose à ses fans alors qu’il restait sur deux ans de concerts sur le même album : “sur les deux années précédentes de concerts, consacrées principalement à l’album Le temps d’une vie, j’avais tout de même intégré sur les dernières dates 3 ou 4 titres du nouvel album car il était déjà disponible alors que la tournée n’était pas encore terminée” avait-il déclaré lors d’une récente interview.

Il poursuit son propos en donnant les idées directrices du nouveau projet, une sorte de nouvelle page dans une vie totalement différente. D’ailleurs, lors de son interview, David Hallyday faisait alors allusion à la mise en scène, au déco et au choix des titres entre autres : “L’idée est de retranscrire sur scène l’émotion qu’il y a dans cet album, dans un univers totalement différent du dernier. On tient vraiment à ce que les gens qui viendront nous revoir voient un show totalement nouveau. C’est précisément la raison pour laquelle on est repartis de zéro”.

Pas de tournée prévue en 2020

Malheureusement pour David Hallyday, il faudra encore attendre un peu avant de pouvoir remonter sur scène : “En raison de l’épidémie mondiale de Covid-19, nous sommes contraints de reporter la tournée de David Hallyday prévue cet automne” a notamment déclaré le tourneur de David Hallyday, Gérard Drouot productions dans un communiqué. Ce dernier affirme tout de même que la tournée aura lieu l’année prochaine : “la tournée aura lieu en octobre 2021″. Pour vous faire patienter, le fils de Johnny sortira son nouvel album : “Imagine un mode”, le 27 novembre prochain.

D’ailleurs, dans cet album, David Hallyday dit s’adresser aux “prochaines générations, qui vont-elles peut-être pouvoir faire quelque chose”. En effet, avec la crise du Coronavirus, les problèmes sur la planète, il veut que tout le monde prenne son courage à deux mains pour pouvoir faire quelque chose : “C’est un disque qui croit vraiment en l’humain, à sa capacité à aimer, à prendre soin de son environnement. Il regarde vers un avenir meilleur, il refuse d’abdiquer, de laisser faire”. Voilà, au moins vous saurez quoi faire jusqu’à l’année prochaine.