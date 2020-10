David (L’amour est dans le pré): troublé, excité par ces mini-shorts de ses prétendantes

Lors de l’épisode du 19 octobre, David a reçu ses deux prétendantes chez lui. L’occasion pour les deux Stéphanie de lui faire tourner la tête. Explications.

Les prétendantes de David lui font tourner la tête

David est un homme heureux ou presque. Entre son travail, ses trois enfants et ses amis, il ne manque qu’une seule petite chose au jeune homme pour être parfaitement comblé : l’amour. C’est pour ça qu’il a choisi l’émission “L’amour est dans le pré” pour pouvoir combler ce vide. Ainsi, lors du speed-dating, il a choisi deux femmes prénommées Stéphanie pour poursuivre l’aventure. Et autant dire que la guerre entre les deux femmes est déclarée. En effet, il était enfin temps pour les deux femmes de faire leur arrivée chez leur prétendant afin de le séduire coûte que coûte.

Ainsi, David a choisi de les chouchouter comme il se doit en louant un gîte “tout confort” pour passer cinq jours avec les deux femmes. La professeur en management a directement fait bonne impression en préparant une nouvelle lettre qui a une fois de plus ému David en plein cœur : “Ça m’a touché, il y avait des mots importants dedans” a-t-il notamment dit. Mais ce n’est pas tout, les deux femmes ont aussi misé sur leur tenue pour séduire l’agriculteur. Afin d’aller ramasser les courgettes avec le jeune homme, les deux prétendantes ont opté pour des shorts. Un choix qui a fait mouche : Si j’étais moi-même, je pense qu’on ne ferait pas que ramasser les courgettes“. Ca c’est dit en tout cas !

Mathieu retrouve un ami d’enfance connu

Si vous suivez la nouvelle saison de “l’amour est dans le pré“, vous connaissez sûrement Mathieu. Et bien ce dernier est un ami d’enfance d’un humoriste connu en France. En effet, avant le début de la diffusion, Karin Le Marchand a déclaré que “m‘agriculteur de la saison prochaine, qui est effectivement gay, est un ami de de Jeanfi Janssens”. D’après la présentatrice, ils avaient une relation assez proche il y a quelques années : Ils ont bringué ensemble pendant des années… Il est de la région de Perpignan et JeanFi avait un magasin là-bas”.

Et évidemment, Karine Le Marchand a organisé une rencontre entre les deux anciens amis. D’ailleurs Jeanfi Janssens en a dit un peu plus sur la relation qu’il entretenait avec Mathieu, le candidat de “l’amour est dans le pré” : “Il travaillait dans un très bon restaurant à Montpellier, il cuisinait très bien, il cuisinait d’arrache-pied. Je passais mon temps à aller le voir et je lui donnais un coup de main en tant que sommelier”. Un beau moment de retrouvailles capté par l’appareil photo de la présentatrice.