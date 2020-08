David Mora (Fabien) Scènes de ménages dévoile sa compagne avec laquelle il partage sa vie !

David Mora: Scènes des ménages est une émission de télé, une série télévisée, dans laquelle jouent plusieurs couples qui ne se rencontrent jamais. Ils jouent des sketchs courts devant la caméras et le montage les enchaînent rapidement. L’émission est courte, Scènes de ménages dure environ une trentaine de minutes. Et chaque couple est présent à l’écran environ trois minutes. Parmi les couples phares de Scènes de ménages, il y a celui de Fabien et Emma. Un couple charmant de jeunes parents, interprété par David Mora et Anne-Elisabeth Blateau.

David Mora est tout aussi épanoui dans son rôle dans Scènes de ménages, que dans sa vie privée

Scènes de ménages existe depuis plus de 10 ans. Mais il fallait attendre la saison 3 pour faire la connaissance du couple de Fabien et Emma. En effet, cela doit faire un peu plus de huit ans pour David Mora et Anne-Elisabeth Blateau qu’ils jouent les couples à la télévision. Mais les comédiens trouvent souvent des inspirations à leurs jeux dans la vie réelle. Nous ne serons que peu étonnés alors d’apprendre que David Mora est en couple dans la vie. En effet, il partage des images de celle qui partage sa vie sur les réseaux sociaux. Ses fans ont alors l’opportunité de mettre un visage sur la compagne du comédien.

La compagne de David Mora se prénomme Davina Vigné. Et comme leurs deux prénoms commencent pas “da”, ils aiment à se surnommer “les dadas”. Un petit nom atypique que rappelle évidemment le caractère de Fabien dans Scènes de ménages. Mieux encore, Davina Vigné est elle aussi comédienne. David Mora et sa compagne ont donc beaucoup de choses à partager, de points communs qui ne sont pas anodins.

Voir cette publication sur Instagram #lesvacancesdesdadas #lesdadasserestaurent #lapaillotebleue Une publication partagée par David Mora (@david_mora_officiel) le 21 Août 2020 à 4 :46 PDT

Le comédien partage sa vie avec une ravissante jeune femme, elle aussi comédienne

David Mora a donc la chance de partager son temps entre deux belles jeunes femmes. Au travail, il partage la caméra avec Anne-Elisabeth Blateau dans Scènes de ménages et de retour de tournages, il retrouve Davina Vigné. Deux actrices remplissent la vie de David Mora, l’interprète de Fabien dans Scènes de ménages. Mais ce n’est qu’avec l’une d’entre elles qu’il aime partir en vacances. Quoi qu’il peut lui arriver de voyager aussi pour les besoin des tournages de Scènes de ménages.

David Mora présente donc celle qui partage sa vie à ses fans sur Instagram. Davina Vigné est une jeune comédienne de 34 ans. Son compagnon en a donc quatre de plus qu’elle. Mais ce n’est pas cela qui va les empêcher de profiter de la vie tous les deux. Très complices, David Mora et sa compagne profitent de leurs vacances d’été. En séjour du côté de Biarritz, l’ambiance est aux baignades et aux restaurants. Les “dadas” n’ont pas l’air d’avoir envie de rentrer pour le moment. Ils profitent des dernières chaleurs de l’été pour passer de super moments en amoureux.

Voir cette publication sur Instagram #lesvacancesdesdadas Une publication partagée par David Mora (@david_mora_officiel) le 16 Août 2020 à 11 :01 PDT

Chaque année, ils partent profiter de belles vacances en amoureux. Mais cet été, ils restent en France plutôt que des évader à l’étranger. Peut-être que la pandémie les a convaincu de rester sur le territoire pour éviter de prendre le moindre risque.

Les amoureux pourraient se reconnaître dans les personnages de Scènes de ménages, ils sont tout aussi rigolos

Une chose est certaine, David Mora et Davina Vigné s’entendent à merveille et passent des moments uniques ensemble. Pour preuve, une vidéo sur le compte Instagram de celui qui joue Fabien dans Scènes de ménages, il est en train de chanter le fameux duo de Garou et de Céline Dion. Et c’est évidemment sa compagne qui le filme et qui l’accompagne dans son délire. Une vidéo qui ne manquera pas de faire rire les fans. ceux qui apprécient Scènes de ménages seront servis car c’est un grand moment de délire qu’offre David Mora à ses abonnés.

Les amoureux semblent vraiment bien s’amuser tous les deux. Et devant tant d’amour, les fans de David Mora ne peuvent quelle complimenter. Sur lui mais également sur son travail dans Scènes de ménages et évidemment sur son couple. En effet, “les dadas” reçoivent des compliments en pagaille et Davina Vigné n’est pas la dernière à s’en voir adresser. Elle aussi partage des photos de son couple sur son compte Instagram. De quoi compléter la série de photos de vacances partagée par David Mora.

Voir cette publication sur Instagram #lesvacancesdesdadas #lesdadasontdsortie ❤️ Une publication partagée par Davina Vigné (@davina_vigne_) le 18 Août 2020 à 3 :39 PDT

L’humour et l’amour unissent les “dadas”

Les fameux hashtags à propos des “dadas” sont toujours là. Mais cette fois-ci, un joli cœur rouge vient servir de ponctuation. En effet, c’est bien l’amour qui règne entre ces deux-là. Impossible de le contester, ils semblent complètement fous l’un de l’autre. Ils partagent tout et semblent vraiment parfaitement assortis. Notamment, tout comme David Mora, Davina Vigné ne manque pas d’humour. Elle aime faire des blagues et se mettre dans des situations dans lesquelles elle ne craint pas d’être ridicule.

De quoi forcément rappeler aux fans de David Mora, les sketchs de Scènes de ménages. En effet, les amoureux pourraient nous faire penser à un des couples de la série télévisée. Ils ne se prennent pas au sérieux, s’adorent et font des blagues dès qu’ils en ont l’occasion. Comme tous les couples qui s’entendent bien, ils aiment passer du temps ensemble. Mais surtout, ils sont tous les deux des comédiens. Alors, difficile de les imaginer autrement qu’ensemble. Ils transpirent le bonheur et les fans de Scènes de ménages se pressent de le leur dire.