David Mora (Fabien) Scènes de ménages: nous dévoile et présente sa compagne

Scènes de ménages, l’un des comédiens David Mora dévoile une partie de sa vie privée et bien que très discret d’habitude, il partage un cliché de celle qui vit avec lui. Grâce aux réseaux sociaux, et plus particulièrement à son compte Instagram, les fans de l’émission peuvent enfin découvrir le visage de la compagne de Fabien, le personnage de la célèbre série qui vous accompagne journellement sur M6.

Un programme qui est réellement devenu culte avec les années, et qui est tous les jours à l’antenne depuis 2009. Si au départ, c’étaient trois couples qui étaient filmés pour découvrir l’histoire de leur quotidien, la série avait connu un tel succès que la petite équipe s’était étoffée pour aujourd’hui compter six couples que les téléspectateurs découvrent à chaque jour pour s’immiscer dans l’intimité de familles qui ne manquent pas de les faire rire.

S’il faut bien évidemment parler de Huguette et Raymond, le mari et la femme, retraités, qui sont véritablement devenus les chouchous du public en quelques années, il ne faudrait surtout pas oublier José et Liliane ainsi que Cédric et Marion. Après deux saisons de véritables succès, M6 avait décidé de rajouter un nouveau couple dans l’émission et c’est ce jour que les fans du programme, ont pu découvrir le duo formé par David Mora et Anne-Élisabeth Blateau, qui incarnent les irrésistibles Fabien et Emma. Dotés tous les deux de personnalités totalement différentes, c’est justement cette opposition qui rend leur personnage si intéressant. Si Fabien est un professeur d’histoire-géo très calme et, est aussi plus intellectuel que manuel, Emma, par contre, c’est tout le contraire. Une véritable bricoleuse qui réalise tous les travaux dans la maison et qui travaille dans un magasin de bricolage.

Une véritable femme de caractère face à un homme plutôt maladroit ; une opposition, un décalage qui crée très souvent des situations pittoresques qui font rire aux larmes les téléspectateurs de Scènes de ménages, toujours très nombreux chaque soir devant leur écran de télévision pour découvrir les aventures de leurs duos préférés. De jeune couple sans enfant, Fabien et Emma sont aujourd’hui les heureux parents d’une petite fille prénommée, Chloé, que l’on a vu grandir au fil des saisons et qui au fur et à mesure devient de plus en plus présente à l’écran. Si lors des premiers épisodes, on entendait juste la petite fille pleurer dans son berceau, elle n’apparaissait jamais devant les caméras. Mais aujourd’hui, la petite Chloé est devenue un personnage à part entière, et de deux personnes, la famille s’est donc agrandie à trois, pour provoquer encore plus de scènes hilarantes pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Les scénaristes et les producteurs de Scènes de ménages ont donc réussi à parfaitement trouver le dosage idéal entre plusieurs couples qui ont tous des particularités bien différentes, mais qui ont aussi un point commun : celui de donner le sourire aux fans chaque jour sur M6. Représentant tous les âges, toutes les professions et tous les styles, Scènes de ménages est un miroir parfait de la société d’aujourd’hui. Des unions qui paraissent si crédibles, que certains pensaient que David Mora et l’interprète d’Emma, Anne-Élisabeth Blateau, pourraient réellement être ensemble dans la vie.

Mais en réalité il n’en n’est rien, puisqu’il y a quelque temps, David Mora publiait sur son compte Instagram une photo de lui et de celle qui partage sa vie. Un cliché du couple visiblement très complice, qui affichait un large sourire aux lèvres pour faire partager leur bonheur aux téléspectateurs. Si David a toujours été très discret sur sa vie privée et n’avait jamais publié de photos de celle qu’il aime, il a visiblement décidé de réparer ce fait et de partager avec ses fans, la photo et le nom de l’amour de sa vie.

La jeune femme en question s’appelle Davina ; nous ne savons pas depuis combien de temps, ils sont ensemble. Mais à étudier de plus près les comptes Instagram des deux tourtereaux, nous pourrons découvrir que sur le réseau social de la jeune femme, elle publie depuis 2019 plusieurs clichés où nous pouvons reconnaître le visage de l’acteur de Scènes de ménages. On peut dès lors déjà imaginer que cela fait plusieurs mois qu’ils se côtoient et qu’ils passent visiblement énormément de temps ensemble. Il existe d’ailleurs une photo d’eux, prise se baignant dans la mer, lors de vacances au Brésil, qui montre à quel point les deux jeunes personnes sont complices et semblent véritablement passionnés l’un pour l’autre.

Ver esta publicación en Instagram La classe, on l’a ou on l’a pas. Una publicación compartida de David Mora (@david_mora_officiel) el 1 Abr, 2020 a las 3:42 PDT

Alors pour ceux qui pouvaient imaginer que la réalité dépasse la fiction, et que les couples unis dans Scènes de ménages pouvaient l’être à la vie réelle, il faudra bien qu’ils se rendent à l’évidence que la fiction n’est pas toujours la réalité. David Mora ne partage pas plus d’informations sur la profession ou l’âge de sa nouvelle compagne, mais peut-être a-t-elle décidé que malgré la célébrité de l’homme qui partage sa vie, elle aurait fait le choix de plus rester dans l’ombre.

Car il faut bien l’avouer, les acteurs de » Scènes de ménages sont devenus en quelques années de véritables phénomènes de société et connaissent aujourd’hui une renommée et un succès gigantesque aux quatre coins de l’hexagone. Alors que pourtant, il a déjà une grande carrière d’acteur et de comédien derrière lui, Gérard Hernandez, qui interprète le sympathique retraité Raymond, s’étonne lui-même du succès de la série et de l’engouement que les personnages ont suscité auprès du public.

C’était donc en pleine période du confinement que l’acteur de Fabien avait décidé de présenter sa nouvelle compagne à ses fans qui n’ont pas manqué de le féliciter par d’émouvants messages en commentaire de la photo qu’il partageait pour la première fois, de lui et de sa compagne Davina Vigne, qui, elle, avait déjà à plusieurs reprises, partagé des photos de leur couple. Elle a même donné un surnom à leur duo puisqu’au vu de la similitude de leur prénom, Davina et David, elle surnomme leur couple » Les dadas « . Visiblement, la compagne de David Mora, ne manque pas, elle non plus d’humour, ce qui doit rappeler à l’acteur, le couple qu’il forme avec Emma dans la célèbre série Scènes de ménages. Un programme quotidien qui continue de faire rire aux éclats les téléspectateurs sur M6 maintenant depuis de nombreuses années, et qui ne semble pas prêt de s’arrêter de si tôt.