David Mora, futur papa : Davina Vigné montre son ventre et c’est superbe

David Mora, l’interprète de Fabien dans Scènes de ménages, est fier d’annoncer à ses fans la grande nouvelle sur les réseaux sociaux. En effet, le comédien avait trouvé une façon originale de partager l’information à ses followers. Il mettait alors en scène une fausse interview en deux parties afin de présenter le ventre rond de sa compagne, Davina Vigné, aux abonnés. Et depuis, ce ventre ne s’arrête pas de s’arrondir. La grossesse semble se passer à merveille et les fans en sont très heureux. Mais c’est sur le compte Instagram de la compagne de David Mora qu’il faudra trouver les dernière photo du superbe ventre de Davina Vigné.

David Mora, un des acteurs phare de Scènes de ménages

David Mora, faisait l’annonce de l’arrivée prochaine de son enfant pendant ses vacances. Mais depuis, l’acteur a repris la route des tournages. Scènes de ménages d’abord mais pas seulement puisqu’il est aussi sollicité pour tourner dans d’autres projets. Aussi, plutôt que de ne parler que de sa vie privée, David Mora utilise aussi son compte Instagram pour mettre au courant ses fans des tournages en cours ou des productions à venir. En effet, les réseaux sociaux sont également des outils de promotions formidables. Les fans de Scènes de ménages trouvent donc leur bonheur dans les photos hors caméras des comédiens du show. Avec Anne-Élisabeth Blateau, dans le rôle d’Emma, et Soline Loureiro, dans le rôle de Chloé, David Mora prend la pose et sait qu’il va faire plaisir à ses abonnés. Car ce sont plus de 7 000 likes qui viennent s’ajouter sous cette publication.

Voir cette publication sur Instagram Et encore une belle journée ! 🎥😉 Une publication partagée par David Mora (@david_mora_officiel) le 17 Sept. 2020 à 9 :59 PDT

Les fans de David Mora sont d’abord là parce qu’ils adorent son personnages dans Scènes de ménages. Mais au fil des années, ils ont appris à connaître l’homme et à apprécier l’acteur dans sa globalité. Jusqu’à tomber sous le charme de sa compagne, Davina Vigné. Elle aussi comédienne, ils semblent être tous les deux sur la même longueur d’onde. Très amoureux, de nombreuses photos d’eux circulent sur la Toile. Cependant, sur le compte Instagram de David Mora, ce n’était que l’année dernière, en été, que ces fans découvraient Davina Vigné. En revanche, sa compagne partage beaucoup plus de photos du couple que son compagnon.

Une grande nouvelle vient solidifier le couple du comédien

Malgré l’officialisation de leur couple, ce n’était que cet été que les fans apprenaient que David Mora et Davina Vigné voulait devenir parents ensemble. Ensemble, car Davina Vigné est déjà la maman d’un petit garçon qui n’est plus si petit. Un jeune garçon qui rentre en sixième cette année. La comédienne attend donc son deuxième enfant, celui qui fera de David Mora un père pour la première fois. Enfin, pour la première fois hors caméra car il est à fond dans son rôle de Fabien pour Scènes de ménages. La grande nouvelle était partagée sur les deux comptes Instagram des futurs parents. Personne ne pouvait donc manquer l’information.

Une fausse interview pour l’annoncer aux abonnés

Les tourtereaux aiment plaisanter ensemble, l’humour semble être un lien solide entre eux. C’est donc avec beaucoup d’humour qu’il trouve cette façon originale d’annoncer la grossesse aux fans. Allongés sur la plage, en vacances, ils vont faire sembler de réaliser une interview pour le tout à fait inventé Ventre Plat Magazine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Mora (@david_mora_officiel) le 24 Août 2020 à 6 :32 PDT

David Mora disait donc être enceinte à la fin de cette fausse interview réalisée par sa compagne. Mais les doutes persistaient car il était tout à fait possible que le comédien fasse simplement une blague. C’est donc Davina Vigné qui va poster une photo d’elle qui va couper court à toute ambiguïté. Et dans la description de sa publication, elle va avoir la finesse de préciser qu’il s’agit de la suite de l’interview de la plage.

Le ventre de la compagne de David Mora continue de s’arrondir

Le ventre de la compagne de David Mora était déjà visible au 25 août dernier, après un peu plus de 4 semaines de grossesse. Et comme vous vous en doutez, il a donc continué de s’arrondir. Sur le compte Instagram de Davina Vigné, il est possible d’admirer différentes photographies d’elle et de son ventre rond. Des photos superbes car elle choisit toujours des tenues qui vont souligner ses formes plutôt que de les cacher. Un choix judicieux car il n’y a rien de plus beau qu’une femme enceinte, n’est-ce pas ?

De superbes images de grossesse

Nous pouvons compter sur Davina Vigné pour continuer avec la suite de Ventre Plat Magazine. Pour son cinquième mois de grossesse, elle sait qu’il faudra attendre au moins 4 mois avant de retrouver les abdos promis par les journalistes de son faux magazine. Mais cela ne l’empêche pas de se réjouir de ses rondeurs, bien au contraire.

En revanche, si la compagne de David Mora immortalise sa grossesse en photo sur Instagram, ce n’est pas que pour recevoir des compliments. En effet, elle fait en sorte de trouver les petits mots adéquats dans les descriptions afin d’amuser ses abonnés. Des abonnés qui se sont d’ailleurs multipliés depuis qu’ils ont appris la bonne nouvelle. Depuis le compte de David Mora, il est assez facile de basculer sur celui de sa compagne. Les fans du comédien peuvent donc facilement avoir des nouvelles de sa vie privée, glanant les informations qu’il veulent bien laisser filer.