David Mora (Scènes de ménages): cheveux mi-longs, sans barbe, des sosies hallucinants et inattendus

David Mora a été mis à l’honneur par sa douce pour la saint David. Davina Vigné a ressorti une superbe photo de son amoureux pour l’occasion. Une photo qu’elle a partagé sur son compte Instagram. L’interprète de Fabien dans Scènes de ménages est à son avantage sur cette superbe image sépia. Alors, il l’a partage à son tour, fier de son allure. Mais contrairement à ceux présents sous celle de sa moitié, les commentaires sous sa publication doutent qu’il s’agisse de lui. Les internautes le taquinent et lui trouvent alors une panoplie de sosies inattendus. LDPeople vous rapporte ici les noms des sosies de David Mora. De quoi rire gentiment du charisme de l’acteur.

David Mora joue le playboy et se fait rattraper au vol par ses abonnés

David Mora n’était pas préparé à se faire tailler en pièce par ses abonnés. Mais c’est de bonne guerre comme on dit. Car l’interprète de Fabien dans Scènes de ménages a semé le doute avec un jeu de mot en légende de sa publication. Le sépia de la photo, un monochrome qui ressemble aux tirages en noir et blanc mais qui joue sur les nuances de bruns plutôt que sur les nuances de gris, a inspiré David Mora. Il écrit alors “Sépia lui ?!” en légende. De quoi faire douter les fans de l’acteur donc. Après un petit temps, ils finissent tous par le reconnaître. Mais plutôt que de le flatter, comme ils ont pu le faire sous la publication de Davina Vigné, ils tentent d’imaginer qui il pourrait être d’autre. Différents sosies sont alors cités par les internautes.

Les sosies de David Mora sont parfois censés le mettre mal à l’aise. Comme lorsque l’un de ses amis lui dit qu’il tentait de ressembler à David Ginola, un célèbre footballeur. La réponse de l’interprète de Fabien dans Scènes de ménages est radicale, il insulte son ami sur le ton de la rigolade. Ensuite, les deux noms qui reviennent le plus souvent sont ceux de Joachim Phoenix et de Michel Courtemanche. Un acteur américain et un humoriste québécois. Deux poids, deux mesures donc. Mais dans l’ensemble, David Mora s’en tire bien. Pour un acteur, la comparaison avec l’immense Joachim Phoenix est plus que flatteuse. En revanche, le comparer à Michel Courtemanche ne vise qu’à le taquiner.

Une image qui inspire ses fans

Davina Vigné souhaitait simplement déclarer sa flamme à son compagnon, père de son futur enfant. Les tourtereaux se sont échangés de tendres messages sous la publication de cette dernière. Mais cela prend donc une toute autre dimension quand David Mora repartage cette même image sur son compte Instagram. LDPeople ne pouvait laisser les fans de Scènes de ménages, et du travail de l’acteur en général, passer à côté d’une telle rigolade. Nous vous partageons donc cette fameuse publication dans la suite de cet article. En espérant que vous saurez l’apprécier à sa juste valeur, ou en rire autant que les internautes qui lui ont trouvé des sosies.