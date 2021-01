David Mora ” Scènes de ménages” et sa sublime Davina enceinte, ils ont déjà tout préparé pour accueillir “Baby Mora”

David Mora (Scènes de ménages) s’apprête à vivre un début d’année 2021 sur les chapeaux de roue. En effet, le célèbre acteur s’apprête à devenir papa dans quelques jours. Après avoir annoncé la grossesse de sa compagne en août dernier, l’événement approche désormais à grand pas. L’acteur et sa compagne Davina Vigné comptent donc les jours avant cette heureuse naissance. Le couple a donc décidé de publier quelques photos sur Instagram pour immortaliser cette attente ! LD People revient sur ces photos très touchantes.

David Mora et Davina Vigne : tout est prêt pour accueillir ” Baby Mora “

Un couple fou de bonheur

David Mora semble en effet être un homme véritablement aux anges. Car depuis l’annonce de cette naissance, il ne cesse de faire part de sa véritable impatience. Désormais, le célèbre acteur de Scènes de ménages n’a plus que quelques jours à attendre avant le grand événement. D’ailleurs, toute la petite famille se prépare pour cette arrivée très attendue.

Ainsi, David Mora et Davina Vigné ont déjà préparé la chambre et les affaires du nourrisson. Sur une jolie photo en noir et blanc, ils partagent avec leurs followers, le résultat de leur travail. Et une fois de plus, leur communauté sur Instagram n’a pas manqué de les féliciter pour cette naissance prochaine. LD People revient également sur le joli texte qui accompagne cette publication.

” Merci “

Dans ce message, David Mora et Davina Vigné en profitent pour remercier de leurs fans. Aussi ce 6 décembre, la compagne de David Mora a publié un joli cliché en noir et blanc. Une très belle photo sur laquelle elle montre le vêtement de ” Baby Mora “ prêt pour l’occasion et la chambre destinée à accueillir ce boutchou. ” Et à vrai dire, je ne me lasse pas de la regarder. On en a profité pour faire des photos, car je voulais immortaliser mon gros bidon “. Davina Vigné et David Mora en profitent également pour remercier celle qui les a aidés à la création de cette chambre. ” Merci donc à Sophie Hermine, la maman qui révolutionne le lit bébé. Même la table à langer qui se glisse en dessous, je trouve ça génial. Car la chambre n’est pas très grande (…) “.

Voilà donc des parents visiblement très heureux et surtout prêts pour le grand événement. Il reste néanmoins de grandes questions. À savoir si David Mora et sa compagne vont bientôt accueillir un petit garçon et une petite fille ? Mais également, quel sera le prénom de l’enfant ? Bien évidemment, LD People ne manquera pas comme à son habitude, de vous tenir informé dès que l’information aura été diffusée. En tout cas le comédien de Scènes de ménages et celle qui partage sa vie, donne véritablement l’impression d’être très impatients. Mais aujourd’hui, la délivrance se rapproche véritablement à grands pas ! Ainsi, ils ne leur restent plus que quelques jours avant de voir leur vie totalement se transformer… Après sa paternité dans Scènes de ménages, David Mora s’apprête donc à passer de la fiction à la réalité, pour son plus grand bonheur.