David Mora (Scènes de ménages): sa compagne Davina est enceinte, jamais “bonnasse” à cause de lui!

David Mora est le comédien qui joue en duo avec Anne-Elisabeth Blateau dans Scènes de ménages. Ce sont Fabien et Emma, les amoureux qui se surnomment mutuellement “chaton” et qui doivent élever leur petite Chloé. Et bien dans sa vie privée, le comédien qui interprète Fabien, David Mora, est en couple avec Davina Vigne. Tous les deux se surnomment mutuellement “dada” et leur petit bout de chou est en chemin. En effet, le couple annonçait attendre un heureux événement avec beaucoup d’humour sur Instagram, le 26 août dernier. Découvrez les images du ventre rond de la compagne de David Mora ainsi que leurs taquineries attendrissantes.

David Mora va bientôt devenir papa, une grande nouvelle qu’il partage

David Mora et Davina Vigne sont visiblement très complices. À travers leurs comptes Instagram respectifs, il saute aux yeux qu’ils s’amusent ensemble et rient beaucoup. Aussi pour annoncer la grossesse de Davina, David Mora et elles ont inventé une scène de sketch. En effet, ils se sont pris pour un journaliste en plein interview interrogeant une personne pour Ventre Plat Magazine. Le clin d’œil étant que la chérie de David Mora n’a plus du tout le ventre plat. Leurs échanges entre leurs deux comptes Instagram étaient à la fois hilarant et attendrissant. Ce joli couple a l’air solide comme un rock et l’arrivée d’un bébé n’a pas l’air de les angoissé du tout. De plus, ce ne sera pas la première fois pour Davina Vigne qui a déjà un petit garçon qui vient d’entrer dans l’adolescence. Et d’après l’une de publications de sa maman, il aurait hâte d’être grand frère.

Les talents du comédien ne s’étendraient pas à la photographie

David Mora partage davantage de choses sur sa vie professionnelle que sur sa vie privée sur son compte Instagram. Heureusement alors que sa compagne c’est l’inverse. La curiosité des fans du comédien de Scènes de ménages ne s’arrête pas en effet à son actualité en tant qu’acteur. Surtout depuis que tout le monde sait qu’il va devenir papa. Cela dit, il y a certainement une raison qui fait qu’il ne partage pas beaucoup de sa vie privée. Et c’est Davina Vigne qui nous met la puce à l’oreille. Evidemment, il faudra prendre cette analyse au second degré. Car la raison principale qui explique que le comédien ne partage que peu sur sa vie privée c’est avant tout parce qu’il n’en a pas envie. Mais tout de même, voilà ce que Davina Vigne va reprocher à David Mora qui pourrait expliquer ce phénomène.

Davina Vigne se plaint avec humour de la maladresse de son amoureux

David Mora a le regard perdu à l’horizon, en train de porter un petit chat. Un mélange de douceur et de virilité se dégage de cette photo. Elle est prise dans la nature et la chaleur se dégage des couleurs qui la compose. Il est indéniable que Davina Vigne ait du talent pour faire de jolies photos portraits. En revanche, David Mora immortalise sa compagne à table, sans prendre en compte la lumière dans la pièce. Et surtout, elle est en train de faire une grimace en se servant de ses mains pour faire une paire de lunettes.

En effet, d’après sa compagne, David Mora ne serait pas doué pour faire des portraits. La jeune femme pointe du doigt son absence de talent de de regard artistique avec humour, tout en se vantant du sien. Car lorsque c’est elle qui immortalise une image de son amoureux, il est splendide. Mais lorsque c’est lui qui prend sa douce en photo, elle est plus amusante que séduisante selon elle. Davina Vigne et David Mora sont toujours prêts à se taquiner l’un l’autre.

L’une des abonnées de Davina aurait une explication pour la “maladresse” de David Mora. Il aurait peur que d’autres personnes trouvent trop belle sa compagne. Ce serait donc par jalousie non assumée qu’il ferait en sorte de rater son coup lorsqu’il la prend en photo. Une explication pour le moins adorable qui va attendrir Davina Vigne. Mais la vérité est tout autre car les amoureux sont superbes sur leurs photos respectives. Davina Vigne a juste trouvé une occasion de plus pour mettre en boîte son cher et tendre.

Voir cette publication sur Instagram #lesvacancesdesdadas Une publication partagée par David Mora (@david_mora_officiel) le 16 Août 2020 à 11 :01 PDT

David Mora est heureux et épanoui, à la scène comme dans la vie

Le comédien de Scènes de ménages ne manquera surement pas de rétorquer à son tour. En effet, c’est un jeu de ping-pong entre les comptes Instagram des tourtereaux. L’amusement semble toujours au rendez-vous lorsqu’ils sont ensemble. Cela change de son rôle de Fabien, papa de Chloé et compagnon d’Emma dans la mini série de M6. Car dans Scènes de ménages, bien que le couple s’amuse c’est plutôt Emma qui charrie Fabien constamment. Heureusement que la vraie vie de David Mora n’est pas la même, sinon il se ferait mettre en boîte à longueur de journée.

Voir cette publication sur Instagram Et encore une belle journée ! 🎥😉 Une publication partagée par David Mora (@david_mora_officiel) le 17 Sept. 2020 à 9 :59 PDT

David Mora et Davina Vigne ont un couple admirable et n’ont rien à envier à la fiction. Leur petit bébé est en route et c’est une nouvelle belle et grande aventure qu’ils s’apprêtent donc à vivre tous ensemble. La bonne humeur, l’affection et la tendresse aux poings, les tourtereaux risquent de passer des moments aussi drôles que tendres, toujours mémorables c’est certain.